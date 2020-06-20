ЧП в Сирии: убиты десятки солдат Асада

СМИ сообщили, что в Сирии террористы подорвали автобус с 40 солдатами армии Башара Асада . Боевики установили мину на дороге в окрестностях Дераа на юге страны. Есть погибшие и раненые. Цифры не называются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ливанский телеканал Al Jadee.

Кареты скорой помощи доставили пострадавших в военный госпиталь в городе Эзраа.

В соцсетях пишут, что взрыв был мощным, погиб 31 боец добровольческого штурмового корпуса Сирийской арабской армии. Еще девять человек получили тяжелые ранения. Атака произошла в провинции Дараа около поселения Кухейль.

Неделю назад сообщалось, что самолеты сирийских ВВС уничтожили колонну террористов в горном районе на юге провинции Идлиб. Десятки боевиков погибли и получили ранения, оказались выведены из строя несколько единиц бронетехники.