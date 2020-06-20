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В Сирии подорвали автобус с 40 солдатами армии Асада 

Майк Габриелян и ещё 1 5 минут назад
ЧП в Сирии: убиты десятки солдат Асада
Фото: Reuters
СМИ сообщили, что в Сирии террористы подорвали автобус с 40 солдатами армии Башара Асада. Боевики установили мину на дороге в окрестностях Дераа на юге страны. Есть погибшие и раненые. Цифры не называются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ливанский телеканал Al Jadee.
Кареты скорой помощи доставили пострадавших в военный госпиталь в городе Эзраа.
В соцсетях пишут, что взрыв был мощным, погиб 31 боец добровольческого штурмового корпуса Сирийской арабской армии. Еще девять человек получили тяжелые ранения. Атака произошла в провинции Дараа около поселения Кухейль.
Неделю назад сообщалось, что самолеты сирийских ВВС уничтожили колонну террористов в горном районе на юге провинции Идлиб. Десятки боевиков погибли и получили ранения, оказались выведены из строя несколько единиц бронетехники.
Ранее «Рамблер» передавал, что Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки.
Видео дня. Москву затопило
Армия , Ближний Восток , Конфликты , Происшествия , Башар Асад , ИТАР-ТАСС , Сирия
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