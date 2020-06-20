КНР пригласили на переговоры по контролю над вооружениями

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли и замглавы МИД РФ Сергей Рябков проведут переговоры по контролю над вооружениями в Австрии. Об этом сообщает «RT на русском».
На сайте госдепартамента США написали, что Биллингсли отправится в Австрию 22—23 июня.
По предварительным данным, там он обсудит с Рябковым взаимно согласованные темы, которые касаются будущего контроля над вооружениями.
Также Америка направила приглашение принять участие в обсуждении Китаю.
Ранее Маршалл заявил, что все ядерные российские и китайские арсеналы нужно включить в новое соглашение по контролю над вооружениями.