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США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями 

Моя Москва.онлайн 1 час назад
КНР пригласили на переговоры по контролю над вооружениями
Фото: Моя Москва.онлайн
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли и замглавы МИД РФ Сергей Рябков проведут переговоры по контролю над вооружениями в Австрии. Об этом сообщает «RT на русском».
На сайте госдепартамента США написали, что Биллингсли отправится в Австрию 22—23 июня.
По предварительным данным, там он обсудит с Рябковым взаимно согласованные темы, которые касаются будущего контроля над вооружениями.
Также Америка направила приглашение принять участие в обсуждении Китаю.
Ранее Маршалл заявил, что все ядерные российские и китайские арсеналы нужно включить в новое соглашение по контролю над вооружениями.
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Армия , Сергей Рябков , Маршалл Биллингсли , МИД , Госдеп США , RT на русском , Австрия , Китай , США
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