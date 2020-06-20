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Неизвестную подводную лодку обнаружили вблизи территориальных вод Японии 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
Возле Японии обнаружили неизвестную подводную лодку
Фото: РИА Новости
Военнослужащие Сил самообороны Японии обнаружили неизвестную подводную лодку в прилежащей к территориальным водам страны на юге зоне. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении в официальном аккаунте Министерства обороны Японии в Twitter.
"18 июня эсминец и патрульный самолет морских сил самообороны заметили подводную лодку, которая держала курс на запад, в прилежащей зоне у острова Амамиосима [префектуры Кагосима]. 20 июня она была вновь обнаружена за пределами прилежащей зоны у острова Ёкоатэ [префектуры Кагосима]", — подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что в связи с произошедшим "министр [обороны Таро Коно] приказал сделать все возможное для поддержания бдительности и сбора соответствующей информации".
Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на источник в японском оборонном ведомстве, обнаруженная подводная лодка могла принадлежать КНР.
В последний раз китайская подводная лодка заходила в прилежащую зону Японии в январе 2018 года в районе южных островов Сенкаку (Дяоюйдао), являющихся предметом территориального спора между Токио и Пекином.
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Армия , Азия , Войска , Катастрофы , Оружие , Пожары , Япония
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