США направят самолёты и войска на Кюрасао 

ВВС США направят четыре самолёта и около 200 военнослужащих на остров Кюрасао . Патрульные самолёты и самолёты-заправщики помогут в операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Карибском бассейне.

Среди военных в миссии по обнаружению и слежению за преступными группировками окажутся члены лётных экипажей, технические специалисты, логисты и административные служащие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Южное командование ВС США.

Крупномасштабная антинаркотическая операция в Карибском бассейне началась ещё 1 апреля. Корабли, авиация и тысячи военнослужащих задействованы в миссии, одной из целей которой является противодействие властям Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро . Последнего в Белом доме обвиняет в наркоторговле.