Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине создали непригодные для стрельбы миномёты 

Ferra.ru 19 минут назад
На Украине создали непригодные для стрельбы миномёты
Фото: Ferra.ru
Министерство обороны страны отказалось их принять у концерна «Укроборонпром».
Речь идёт о самоходных миномётах «Барс-8ММК». Сообщается, что орудия получили некондиционные стволы. Кроме того, отсутствовали таблицы стрельбы. Интересно, что ранее «Барсы» успешно прошли приёмо-сдаточные испытания в «Укроборонпроме».
«Российская газета» рассказала, что по проекту броневик «Барс» снабдили 120-миллиметровым миномётом. В транспортном положении орудие размещается за бронёй в задней части автомобиля. Имеется укладка с боекомплектом на 60 выстрелов. Перед стрельбой ствол с плитой выдвигается из кузова. Наведение происходит автоматически по заданным координатам. Подготовка к стрельбе занимает 35 секунд.
Журналисты отмечают, что идея у проекта была хорошая, но подкачало исполнение.
Видео дня. Кличко неприлично оговорился во время брифинга
Ferra.ru: последние новости
Показан «летающий» беспилотный танк Показан «летающий» беспилотный танк Эксперт рассказал, почему США могли "украсть" окрас российских истребителей Эксперт рассказал, почему США могли "украсть" окрас российских истребителей Путин анонсировал создание оружия против гиперзвуковых ракет Путин анонсировал создание оружия против гиперзвуковых ракет
Армия , Оружие , Укроборонпром , Министерство обороны , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Лев Науменко покончил с собой
Лев Науменко покончил с собой
В Москве найден труп экс-супруга Семеновой
В Москве найден труп экс-супруга Семеновой
Названа сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
Названа сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
Видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
Армия Ближний Восток
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
00:35
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
Армия
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
00:45
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
Армия Ближний Восток
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Армия
Опубликовано видео нападения на банкомат
01:09
Опубликовано видео нападения на банкомат
Происшествия
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
00:21
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
Происшествия
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
Армия
Ураган с градом в Москве попал на видео
01:05
Ураган с градом в Москве попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение