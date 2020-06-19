В России объяснили геноцид «Панцирей»

Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, которые применяются в Ливии , бесполезны против турецких оперативно-тактических многоцелевых беспилотных летательных комплексов Bayraktar TB2, объясняет «Звезда». В мае Defense Express успешную атаку Bayraktar TB2 по «Панцирям» назвало «настоящим геноцидом».

Еженедельник пишет, что используемая Вооруженными силами России модификация данного ЗРПК и его экспортная версия отличаются. В частности, вторая снабжена лишь оптической системой управления, тогда как первая имеет трехкоординатную станцию обнаружения целей с полуактивной фазированной антенной решеткой и двухдиапазонную сантиметрово-миллиметровую радиолокационную станцию сопровождения целей и ракет.

«Для сопровождения цели и ракеты используются инфракрасные каналы в различных диапазонах. Радиолокационные и оптико-электронные средства составляют единую систему и могут работать в различных диапазонах волн», — пишет издание, признавая, что ЗРПК российского производства «только с оптической системой управления мало приспособлен для борьбы с такими целями как турецкий Bayraktar ТВ2».

Еженедельник отмечает, что турецкий беспилотник наносит удары высокоточным оружием с четырех и более километров и способен длительное время барражировать на большой высоте, что «значительно усложняет его обнаружение оптико-электронной станцией ЗРПК». Согласно изданию, у операторов «Панцирь» в Ливии нет доступа к высокоподвижным радиолокационным станциям, которые могли бы осуществлять внешнее целеуказание для ЗРПК.

«Звезда» пишет, что для уничтожения «Панцирей» в Ливии Bayraktar ТВ2 используют «мертвую воронку», то есть наносят удар по ЗРПК непосредственно сверху, «где их не способна увидеть станция кругового обзора или станция наведения ракет. Двигаясь по небольшому кругу, дрон может спокойно прицелиться и нанести удар высокоточным оружием».

Издание заключает, что на основе применения «Панцирь-С1» на Ближнем Востоке и в Северной Африке создана усовершенствованная модификация ЗРПК «Панцирь-СМ», получившая усовершенствованные радиолокационную станцию и зенитные управляемые ракеты.

«Надо признать, что в развернувшемся противостоянии летательных аппаратов и ракет Россия в настоящее время уверенно лидирует», — уверяет «Звезда».

В июне Defense Express, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 комплексов «Панцирь-С1» российского производства.

Тогда же турецкое агентство Anadolu сообщило об уничтожении в Ливии девяти ЗРПК российского производства.