Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России объяснили геноцид «Панцирей» турецкими Bayraktar TB2 

Lenta.ru и ещё 1 56 минут назад
В России объяснили геноцид «Панцирей»
Фото: РИА Новости
Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, которые применяются в Ливии, бесполезны против турецких оперативно-тактических многоцелевых беспилотных летательных комплексов Bayraktar TB2, объясняет «Звезда». В мае Defense Express успешную атаку Bayraktar TB2 по «Панцирям» назвало «настоящим геноцидом».
Еженедельник пишет, что используемая Вооруженными силами России модификация данного ЗРПК и его экспортная версия отличаются. В частности, вторая снабжена лишь оптической системой управления, тогда как первая имеет трехкоординатную станцию обнаружения целей с полуактивной фазированной антенной решеткой и двухдиапазонную сантиметрово-миллиметровую радиолокационную станцию сопровождения целей и ракет.
«Для сопровождения цели и ракеты используются инфракрасные каналы в различных диапазонах. Радиолокационные и оптико-электронные средства составляют единую систему и могут работать в различных диапазонах волн», — пишет издание, признавая, что ЗРПК российского производства «только с оптической системой управления мало приспособлен для борьбы с такими целями как турецкий Bayraktar ТВ2».
Еженедельник отмечает, что турецкий беспилотник наносит удары высокоточным оружием с четырех и более километров и способен длительное время барражировать на большой высоте, что «значительно усложняет его обнаружение оптико-электронной станцией ЗРПК». Согласно изданию, у операторов «Панцирь» в Ливии нет доступа к высокоподвижным радиолокационным станциям, которые могли бы осуществлять внешнее целеуказание для ЗРПК.
«Звезда» пишет, что для уничтожения «Панцирей» в Ливии Bayraktar ТВ2 используют «мертвую воронку», то есть наносят удар по ЗРПК непосредственно сверху, «где их не способна увидеть станция кругового обзора или станция наведения ракет. Двигаясь по небольшому кругу, дрон может спокойно прицелиться и нанести удар высокоточным оружием».
Издание заключает, что на основе применения «Панцирь-С1» на Ближнем Востоке и в Северной Африке создана усовершенствованная модификация ЗРПК «Панцирь-СМ», получившая усовершенствованные радиолокационную станцию и зенитные управляемые ракеты.
«Надо признать, что в развернувшемся противостоянии летательных аппаратов и ракет Россия в настоящее время уверенно лидирует», — уверяет «Звезда».
В июне Defense Express, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 комплексов «Панцирь-С1» российского производства.
Тогда же турецкое агентство Anadolu сообщило об уничтожении в Ливии девяти ЗРПК российского производства.
Видео дня. Кличко неприлично оговорился во время брифинга
Последние новости
Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз В Крыму нашли большие запасы пресной воды В Крыму нашли большие запасы пресной воды Пришедшая на работу в бикини российская медсестра стала лицом модного бренда Пришедшая на работу в бикини российская медсестра стала лицом модного бренда
Комментарии 1
Армия , Ливия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Лев Науменко покончил с собой
Лев Науменко покончил с собой
В Москве найден труп экс-супруга Семеновой
В Москве найден труп экс-супруга Семеновой
Названа сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
Названа сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
Видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
Армия Ближний Восток
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
00:35
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
Армия
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
00:45
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
Армия Ближний Восток
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Армия
Опубликовано видео нападения на банкомат
01:09
Опубликовано видео нападения на банкомат
Происшествия
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
00:21
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
Происшествия
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
Армия
Ураган с градом в Москве попал на видео
01:05
Ураган с градом в Москве попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение