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Лавров назвал провокационными действия НАТО у границ России 

ТК «Звезда» и ещё 1 17 минут назад
Лавров назвал провокационными действия НАТО у границ РФ
Фото: globallookpress.com
В Минске прошла встреча Лаврова с белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Действия НАТО у границ России и Белоруссии носят провокационный характер, заявил глава МИД России Сергей Лавров на брифинге в Минске по итогам своих переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.
По его словам, в ходе переговоров представители двух стран уделили внимание отношениям с ЕС и США, расширяющейся деятельности НАТО в непосредственной близости от границ России и Белоруссии.
«Такие действия альянса носят откровенно провокационный характер и ведут к дальнейшей фрагментации европейского пространства безопасности», — заявил Лавров.
Лавров также отметил, что Россия и Белоруссия заинтересованы в сохранении Договора по открытому небу.
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Армия , Политика , Владимир Макей , Сергей Лавров , МИД , ЕС , НАТО , Минск
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