Лавров назвал провокационными действия НАТО у границ РФ

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Действия НАТО у границ России Белоруссии носят провокационный характер, заявил глава МИД России Сергей Лавров на брифинге в Минске по итогам своих переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

По его словам, в ходе переговоров представители двух стран уделили внимание отношениям с ЕС и США, расширяющейся деятельности НАТО в непосредственной близости от границ России и Белоруссии.

«Такие действия альянса носят откровенно провокационный характер и ведут к дальнейшей фрагментации европейского пространства безопасности», — заявил Лавров.

Лавров также отметил, что Россия и Белоруссия заинтересованы в сохранении Договора по открытому небу.