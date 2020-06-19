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Показан «летающий» беспилотный танк 

Ferra.ru и ещё 1 18 минут назад
Показан «летающий» беспилотный танк
Фото: Ferra.ru
В Эстонии показали «летающий» беспилотный танк. Он объединяет в себе платформу Type-X и боевой модуль Cockerill Protected Weapons Station Gen. II (CPWS II).
Стоит отметить, что прототип боевого гусеничного робота Type-X показали несколько дней назад. Эта универсальная платформа создана с возможностью перевозки в транспортном самолёте C-130 Hercules. Благодаря этому беспилотный танк можно десантировать к месту проведения боевых действий с парашютом.
Максимальная скорость платформы достигает 80 км/ч, а запас хода — 600 км. Созданный на основе Type-X танк вмещает двух человек.
Модуль CPWS II поддерживает установку 25-мм пушки M242 Bushmaster или 30-мм пушки M230LF. В башне также можно разместить панорамный прицел, тепловизор и другое оборудование.
Танк можно использовать для отражения атак врага, чтобы не подвергать риску личный состав.
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Армия , Оружие , Эстония
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