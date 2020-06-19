Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские истребители перехватили бомбардировщики США над Охотским морем 

Газета.Ru 1 час назад
Игры перехватчиков: истребители РФ против BВС США
Фото: mil.ru
Три российских истребителя перехватили бомбардировщики В-52Н ВВС США над Охотским морем, сообщили в Минобороны. В ходе этой операции нарушения госграниц допущено не было. Подобные инциденты происходят довольно часто именно с американскими воздушными суднами. При этом российские самолеты также периодически подвергаются перехвату со стороны авиации других государств.
Российские истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31 Восточного военного округа (ВВО) поднялись в воздух, чтобы перехватить бомбардировщики В-52Н ВВС США над Охотским морем, сообщили в Национальном Центре управления обороной РФ (НЦУО, входит состав Минобороны России). Инцидент произошел 19 июня.
«На значительном удалении от государственной границы Российской Федерации самолеты ВВС США непрерывно сопровождались российскими средствами контроля», — подчеркнули в Национальном центре.
Военные уточнили, что нарушения государственной границы России допущено не было.
В Минобороны в очередной раз подчеркнули, что полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, пилоты не нарушают границы других государств.
Двумя днями ранее оборонное ведомство сообщало, что российские радиолокационные станции проследили за полетом американских бомбардировщиков В-52Н над северо-восточной частью Тихого океана. Военные уточнили, что бомбардировщики не приближались к российским границам: полет выполнялся на расстоянии более 300 км от рубежей РФ.
До этого российские истребители Су-27 поднимались в небо на перехват группы иностранных разведывательных самолетов над нейтральными водами Балтийского моря 15 июня.
«15 июня 2020 года дежурными силами ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств», — указали в сообщении Минобороны РФ.
Авиационная группа на значительном удалении от государственной границы России непрерывно сопровождалась российскими радиолокационными средствами контроля, подчеркнули военные. Нарушения границы допущено не было.
В оборонном ведомстве также заверили, что полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Периодически перехвату подвергаются и сами российские самолеты. 2 июня размещенные в Литве в рамках полицейской программы НАТО истребители Typhoon ВВС Великобритании поднялись в воздух из-за российского разведчика Ил-20, сообщала пресс-служба британских ВВС. По утверждению Лондона, самолет РФ выполнял разведывательный полет над побережьем Балтийского моря.
Перехват осуществляли истребители из 6-й эскадрильи 135 экспедиционного воздушного крыла.
Пилот одного из Typhoon, которого цитируют ВВС Великобритании, подчеркнул важность сохранения спокойствия во время подобных перехватов.
В конце мая американские ВМС показали видео, на которых зафиксирован перехват самолета-разведчика США Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем. Их разместили на YouTube-канале Шестого флота. Оба ролика подписали как «небезопасный непрофессиональный перехват P8 ВМС США российскими Су-35 над Средиземным морем».
В описании к ним Шестой флот пояснил, что истребители РФ одновременно находились по обе стороны от Poseidon P-8A возле его крыльев. Таким образом, его способность безопасно маневрировать была ограничена, уточнили американские военные. По заявлению ВМС, перехват в общей сложности продолжался 64 минуты.
Этот инцидент в интервью «Вечерней Москве» прокомментировал летчик-испытатель Анатолий Андронов. По его словам, опубликованные ВМС США кадры показывают, что расстояние между американским Poseidon P-8A и Су-35 было как раз безопасным.
«При таком сближении самолет легко может совершать маневры и продолжать безопасный полет», — заверил он.
Перехваты американских самолетов российскими — довольно частое явление в Сирии.
19 апреля Cу-35 перехватил самолет-разведчик США, который направлялся в сторону военных объектов в САР, сообщили в Минобороны. Встреча воздушных судов произошла в небе над Средиземным морем. Российский истребитель поднимался с авиабазы Хмеймим, чтобы идентифицировать неизвестный объект в воздушном пространстве.
После сближения с американским самолетом пилот Су-35 смог идентифицировать его бортовой номер и принадлежность к ВМС США. Разведчика из США взяли на сопровождение, но он почти сразу перенаправил полет в другую сторону от военных объектов России, отметили в военном ведомстве РФ.
Видео дня. Кличко неприлично оговорился по время брифинга
Газета.Ru: последние новости
65 лет назад состоялся первый полет Ту-104 65 лет назад состоялся первый полет Ту-104 Потеснить Россию и Китай: Трамп создает ледокольный флот Потеснить Россию и Китай: Трамп создает ледокольный флот "Казалось, началась война": хроника кровавого теракта в Буденновске "Казалось, началась война": хроника кровавого теракта в Буденновске
Комментарии 1
Армия , Войска , Статьи , Министерство обороны , НАТО , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Лев Науменко покончил с собой
Лев Науменко покончил с собой
В Москве найден труп экс-супруга Семеновой
В Москве найден труп экс-супруга Семеновой
Названа сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
Названа сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
Новости партнеров
Видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
Армия Ближний Восток
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
00:35
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
Армия
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Армия
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
00:45
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео нападения на банкомат
01:09
Опубликовано видео нападения на банкомат
Происшествия
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
00:21
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
Происшествия
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
Армия
Ураган с градом в Москве попал на видео
01:05
Ураган с градом в Москве попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение