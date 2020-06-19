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Десантный корабль-док ВМС США вошел в Черное море 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
Десантный корабль-док ВМС США вошел в Черное море
Фото: Facebook
Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море, где присоединился к находящемуся там эсминцу с управляемым ракетным оружием Porter.
"Американский десантный корабль-док USS Oak Hill (LSD-51) зашел вчера вечером в Черное море. Он присоединился к ракетному эсминцу USS Porter DDG78", — сообщило в пятницу украинское издание "Думская". В свою очередь эсминец вошел в Черное море 17 июня.
Десантный корабль-док Oak Hill, согласно сообщению пресс-службы 6-го флота США, выполнит задачи по поддержанию безопасности и укреплению отношений США с союзниками и партнерами в черноморском регионе. Визит Oak Hill стал четвертым заходом кораблей ВМС США в Черное море с начала 2020 года. Корабль штатно находится в составе десантной группы корабля-дока Bataan, которая развернута в Средиземном море. Его полное водоизмещение — более 19 тысяч тонн, длина 186 метров, ширина 26, осадка 6,5 м, скорость — 25 узлов. Сейчас на его борту находятся морские пехотинцы 26-го морского экспедиционного отряда и персонал штурмового десантного отряда.
В среду в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что силы и средства Южного военного округа приступили к отслеживанию действий зашедшего в Черное море эсминца Porter.
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Комментарии
Армия , НЦУО РФ , США
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