Десантный корабль-док ВМС США вошел в Черное море 

Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море, где присоединился к находящемуся там эсминцу с управляемым ракетным оружием Porter.

"Американский десантный корабль-док USS Oak Hill (LSD-51) зашел вчера вечером в Черное море. Он присоединился к ракетному эсминцу USS Porter DDG78", — сообщило в пятницу украинское издание "Думская". В свою очередь эсминец вошел в Черное море 17 июня.

Десантный корабль-док Oak Hill, согласно сообщению пресс-службы 6-го флота США, выполнит задачи по поддержанию безопасности и укреплению отношений США с союзниками и партнерами в черноморском регионе. Визит Oak Hill стал четвертым заходом кораблей ВМС США в Черное море с начала 2020 года. Корабль штатно находится в составе десантной группы корабля-дока Bataan, которая развернута в Средиземном море. Его полное водоизмещение — более 19 тысяч тонн, длина 186 метров, ширина 26, осадка 6,5 м, скорость — 25 узлов. Сейчас на его борту находятся морские пехотинцы 26-го морского экспедиционного отряда и персонал штурмового десантного отряда.