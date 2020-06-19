Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео 

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ВМС Ирана провели успешные пуски ракет по целям в Индийском океане и Оманском заливе. Иранские военные произвели пуски ракетных орудий как с суши, так и с моря, которые поразили надводные цели, находящиеся на расстоянии 280 километров.

По мнению военного эксперта Юрия Лямкина, на видео учений запечатлены комплексы береговой обороны и ракетные катера Ирана, запускающие противокорабельные ракеты Nasr и Ghadir. Их максимальная дальность стрельбы составляет 300 километров.

В 2015 году Иран провел модернизацию ракет Ghadir, их оснастили новейшими системами навигации и позиционирования на местности.