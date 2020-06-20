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Названо оптимальное направление для удара США по России 

Lenta.ru и ещё 3 22 минуты назад
Названо оптимальное направление для удара США по России
Фото: Reuters
Оптимальным направлением для совершения Соединенными Штатами удара по России является арктическое, заявил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.
«США более 70 лет отрабатывают нанесение ударов с воздуха через Северный полюс. Через него пролегает самое короткое расстояние от США до стратегических, политических и экономических районов Центральной России, Урала и Сибири», — уверен специалист.
По его словам, высокая плотность систем противовоздушной обороны (ПВО) СССР и стран Варшавского договора не позволяла американским бомбардировщикам проникнуть через Европу на Урал.
«Когда СССР надежно перекрыл арктическое направление системами ПВО, США перешли к крылатым ракетам. До сих пор основная задача всех типов стратегических бомбардировщиков США — запустить их до входа в зону действия российской противовоздушной обороны», — отметил эксперт.
Шурыгин уверен, что участившиеся полеты американской стратегический авиации в Арктике позволяют предположить, что таким образом Военно-воздушные силы США повышают уровень своей боевой подготовки. Эксперт заверил, что у российской стороны есть ответы на подобные действия Соединенных Штатов.
В июне в Defense Express заявили, что ракетное вооружение американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress способно ударить по России без захода этих самолетов в контролируемую зенитными ракетными комплексами С-400 «Триумф» область воздушного пространства.
Бывший заместитель главкома Военно-воздушных сил России, генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев, комментируя это, отметил, что системы противовоздушной обороны страны способны сбивать до 90 процентов целей, включая дальние бомбардировщики.
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Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , США , Айтеч Бижев , Владислав Шурыгин , газета "Известия"
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