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Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня» 

Алевтина Жаркова 41 минуту назад
Американские секретные ракеты AGM-114R9X Hellfire («Адский огонь») попали на видео. Ролик с используемым для точечного уничтожения людей оружием опубликован в Twitter пользователем с ником TRintheworld.
По данным издания The Drive, орудия были применены в сирийском Идлибе для ликвидации террористов, которые находились в автомобиле. Один из них был гражданином Иордании, второй — из Йемена.
AGM-114R9X Hellfire представляет собой модификацию ракеты AGM-114, боевым оснащением которой вместо осколочно-фугасной части являются большие мечеподобные лезвия.
Армия , Ближний Восток , Видео , Оружие
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