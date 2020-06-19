Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня» 

Американские секретные ракеты AGM-114R9X Hellfire («Адский огонь») попали на видео. Ролик с используемым для точечного уничтожения людей оружием опубликован в Twitter пользователем с ником TRintheworld.

По данным издания The Drive, орудия были применены в сирийском Идлибе для ликвидации террористов, которые находились в автомобиле. Один из них был гражданином Иордании, второй — из Йемена.

AGM-114R9X Hellfire представляет собой модификацию ракеты AGM-114, боевым оснащением которой вместо осколочно-фугасной части являются большие мечеподобные лезвия.