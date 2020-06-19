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В России разработали первый гражданский арктический вертолет 

Ferra.ru и ещё 5 2 часа назад
В РФ создан первый гражданский арктический вертолет
Фото: Ferra.ru
Одной из ключевых особенностей данной модели стала система подогрева трансмиссии, что позволяет быстро запускать двигатель даже в условиях низкой температуры.
”Этот вертолет необходим для решения задач санитарной авиации, обслуживания объектов топливно-энергетического комплекса, для нужд полярных экспедиций, может помочь в организации транспортного сообщения в северных регионах”, — поделился управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых.
Известно, что данный вертолет защищен от неблагоприятных погодных условий, в частности от низких температур, высокой влажности и сильных ветров, благодаря специальным чехлам. Сообщается также о наличии дополнительных топливных баков, благодаря чему обеспечиваются полеты на больших расстояниях. Ми-8АМТ имеет дальность полета до 1 тысячи 400 км.
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