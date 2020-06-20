Спецслужбы США открыли охоту на российские вооружения

«Военная разведка США обнаружила и захватила передовую российскую боевую систему в Ливии » под таким заголовком вышла статья обозревателя Тома Рогана (Tom Rogan) в американском издании Washington Examiner.

Речь идет о том, что некий новейший военный комплекс был замечен американскими лазутчиками в боевых порядках Ливийской национальной армии (ЛНА), которую возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар и которая сражается против так называемого Правительства национального согласится (ПНС), контролирующего только Триполи и незначительную территории близ него.

Из слов автора можно сделать вывод, что аналитики военной разведки США пока не решили, что конкретно они обнаружили и захватили. Но знают наверняка, о российском происхождении этого в техническом отношении передового неизвестно чего. Однако уже было высказано предположение, что «это либо система радиоэлектронной борьбы "Красуха-4", либо система ПВО средней дальности С-350». С точки зрения военных экспертов США оба этих вида вооружений «отражают российские военные возможности самого высокого класса, в первую очередь предназначенные для пресечения воздушных операций НАТО ». В Ливии такие системы нужны для борьбы с турецкими ударными беспилотными летательными аппаратами, поскольку зенитные пушечно-ракетные комплексы «Панцирь» (по мнению Тома Рогана) оказались не эффективны. Кстати, автор статьи не преминул отметить, что американской разведкой «Панцири» изучены вдоль и поперек.

Обнаружение и захват новой пока неизвестной системы — этот успех спецслужб США, считает Роган. Его источники в разведке Пентагона на условиях анонимности заявили, что теперь у Вооруженных сил США есть неназванная высокоразвитая российская военная система. По признанию все тех же источников данный захват был осуществлен благодаря мониторингу действий группы Вагнера в Ливии, который ведется спецслужбами США. Автор, конечно же, делает оговорку, что «нет никаких доказательств того, что система была обнаружена с помощью боевых действий спецназа США. Он поясняет, что „обратился к многочисленным государственным органам, чиновники не стали комментировать специфику этой истории, но и не опровергли их“.

Том Роган в общих чертах описал свое видение концепции построения Москвой стратегической противовоздушной обороны (ПВО). Согласно его взглядам: „Российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) действительно превосходят возможности США в некоторых областях. С учетом этого российское военное планирование против НАТО сосредоточено вокруг быстрого захвата территорий с последующим установлением опорных пунктов, защищенных этими передовыми системами. Озабоченность НАТО заключается в том, что в случае конфликта Россия обезопасит эти опорные пункты, а затем попытается разделить государства-члены НАТО, предложив выгодное для Москвы прекращение огня или продолжение конфликта. Чтобы противостоять этой стратегии, ВВС США, Великобритании и Франции проводят интенсивную подготовку для разрушения этих опорных пунктов (Благодаря тому, что произошло в Ливии, появилась возможность подготовиться к борьбе с российской передовой техникой). Американские инженеры и пилоты теперь смогут проверить, как лучше всего победить или обмануть российские системы“. Поскольку Том Роган явно не компетентен в военной области, приходится редактировать его перлы, а там, где это невозможно, вносить свои комментарии.