России помешали найти добровольцев для боев в Ливии

Проиранские ополченцы преградили дорогу конвою российских военных в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии , где те надеялись отыскать добровольцев для участия в боевых действиях в Ливии . Об этом сообщает издание Deir Ezzor 24.

Инцидент произошел 16 июня у города Аль-Букамаль, где располагается крупная база Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана . Сообщается, что российские военные надеялись провести в данном населенном пункте кампанию по набору добровольцев, которые были бы готовы принять участие в боях на территории Ливии. Однако местные ополченцы, которых поддерживает Иран, отказались пропустить российский конвой.

Как сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией, представители командующего состава сил действующего президента Сирии Башара Асада провели с ополченцами переговоры, попытавшись убедить их разрешить российским военным временно разместиться в Аль-Букамале, однако успехом они не увенчались.

Данный инцидент, отмечает Deir Ezzor 24, указывает на то, что российские военные, по всей видимости, решили активизировать свои усилия по поиску добровольцев в провинции Дейр-эз-Зор. На данный момент известно, что две партии бойцов из числа местных жителей уже отправили в Ливию.

Ранее в июне помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер заявил, что именно вмешательство России в дела Ливии привело к турецкой интервенции. По его словам, Вашингтон фиксирует приток в Ливию российской военной техники, оружия и наемников из ЧВК Вагнера. До этого Вооруженные силы США также сообщали, что Россия направила в Ливию несколько истребителей МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24. В России эти обвинения отвергли.