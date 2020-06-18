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Стало известно о попытке России найти в Сирии добровольцев для боев в Ливии 

Lenta.ru 26 минут назад
России помешали найти добровольцев для боев в Ливии
Фото: Lenta.ru
Проиранские ополченцы преградили дорогу конвою российских военных в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, где те надеялись отыскать добровольцев для участия в боевых действиях в Ливии. Об этом сообщает издание Deir Ezzor 24.
Инцидент произошел 16 июня у города Аль-Букамаль, где располагается крупная база Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Сообщается, что российские военные надеялись провести в данном населенном пункте кампанию по набору добровольцев, которые были бы готовы принять участие в боях на территории Ливии. Однако местные ополченцы, которых поддерживает Иран, отказались пропустить российский конвой.
Как сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией, представители командующего состава сил действующего президента Сирии Башара Асада провели с ополченцами переговоры, попытавшись убедить их разрешить российским военным временно разместиться в Аль-Букамале, однако успехом они не увенчались.
Данный инцидент, отмечает Deir Ezzor 24, указывает на то, что российские военные, по всей видимости, решили активизировать свои усилия по поиску добровольцев в провинции Дейр-эз-Зор. На данный момент известно, что две партии бойцов из числа местных жителей уже отправили в Ливию.
Ранее в июне помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер заявил, что именно вмешательство России в дела Ливии привело к турецкой интервенции. По его словам, Вашингтон фиксирует приток в Ливию российской военной техники, оружия и наемников из ЧВК Вагнера. До этого Вооруженные силы США также сообщали, что Россия направила в Ливию несколько истребителей МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24. В России эти обвинения отвергли.
В 2011 году в Ливии началась гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. В настоящее время в Ливии наблюдается ситуация двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, на западе в Триполи — правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия, также ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.
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Армия , Башар Асад , Муаммар Каддафи , Дейр-Эз-Зор , Иран , Ливия , Сирия
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