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России помешали найти добровольцев для боев в Ливии 

Вероника Полынина и ещё 1 39 минут назад
России помешали найти добровольцев для боев в Ливии
Фото: Lenta.ru
Проиранские ополченцы не позволили российским военным попасть в город Аль-Букамаль в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, где они планировали найти добровольцев из числа местных жителей для участия в боевых действиях в Ливии. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание Deir Ezzor 24.
Сообщается, что местные ополченцы, которых поддерживает Иран, преградили дорогу российскому конвою. Представители командующего состава сил Башара Асада попытались убедить ополченцев пропустить россиян, но переговоры успехом не увенчались.
По данным издания, российские военные активизировали свои усилия по поиску наемников для отправки в Ливию и намеревались провести кампанию в Дейр-эз-Зор. Deir Ezzor 24 сообщает, что две партии бойцов из числа местных жителей уже отправили в Ливию.
Ранее, как писал «Рамблер», сирийские племена с северо-востока страны заявили, российские ЧВК применяют меры давления и используют финансовые уловки, чтобы завлечь местную молодежь в Ливию в качестве наемников для поддержки сил командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара.
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Армия , Башар Асад , Lenta.ru , Дейр-Эз-Зор , Иран , Ливия , Сирия
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