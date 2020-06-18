НАТО подтвердила инцидент между у берегов Ливии

ТАСС: последние новости

Лавров: РФ приветствует обсуждение военными Индии и Китая деэскалации ситуации на границе

В Новосибирске на аэродроме Толмачево прошла первая совместная репетиция парада Победы

Станции метро в центре Москвы закроют на вход во время репетиции парада на Красной площади