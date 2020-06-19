«Масштабные военные учения НАТО направлены против РФ»

Автор рассуждает об учениях НАТО Baltic Operations 2020. Несмотря на заявления о том, что они не представляют никакой угрозы ни для одного государства и не вызовут разногласий между Россией и Европой, в это верится с трудом, пишет он. В этом году учения отличались от предыдущих как минимум по трем пунктам.

В последнее время на фоне того, что российско-европейские игры становятся более ожесточенными, а противоречия между Соединенными Штатами и их союзниками усиливаются, НАТО провела громкие совместные морские военные учения Baltic Operations 2020 (BALTOPS), которые привлекли всеобщее внимание. Аналитики отмечают, что демонстрации силы через военные действия, связанные с НАТО, в будущем окажут негативное влияние на ситуацию с безопасностью в Европе.

Учения отличаются от предыдущих

Франция, Германия, Эстония, Финляндия, Италия, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Испания и Международные совместные морские учения BALTOPS были впервые проведены в 1971 году под руководством военно-морских сил США в Европе. В этом году учения прошли с 7 по 16 июня. В них приняли участие 19 стран, в том числе США, Великобритания Турция , всего было задействовано более трех тысяч человек. По сравнению с прошлыми учениями, в этом году BALTOPS имели три особых отличия.

Во-первых, сосредоточенность на сотрудничестве. Впервые международными морскими учениями BALTOPS руководил командный пункт, расположенный в Лиссабоне . Там же находится штаб-квартира НАТО по морским делам. НАТО заявляет, что этот шаг был направлен на проверку возможностей скоординированных боевых действий Лиссабонского командного центра с штаб-квартирой Шестого флота ВМС США в Неаполе , Оперативным центром НАТО и Балтийскими войсками.

Во-вторых, акцент на реальных боевых действиях. Эти учения были основаны на базовом допущении, что противник выполняет мощные военные морские операции, и основные тренировки были направлены на противовоздушные, противолодочные и противоминные действия. Лиза Франкетти, командир Шестого флота ВМС США, отметила, что перед лицом внешних угроз тренировки по выполнению реальных боевых операций являются «особенно важными»: «Эти учения укрепили морские и воздушные военные силы НАТО и усилили скоординированность боевых возможностей государств-членов в сложных условиях, таких как Балтийское море, где ни одна страна не может справиться с текущими проблемами в одиночку».

В-третьих, возможность избежать эпидемии. Согласно отчету американской газеты Stars and Stripes, в ходе прошлых многонациональных морских учений BALTOPS морские пехотинцы США обычно прибывали на десантном корабле в Литву и ожидали начала проведения десантных учений среди других стран вблизи места высадки — российского анклава Калининград. Из-за опасений по поводу возможности заражения новой коронавирусной пневмонией Корпус морской пехоты США отменил план тренировок по десантной высадке во время этих учений, что также произошло впервые с момента начала проведения BALTOPS.

Заместитель командующего Военно-морскими ударными силами и силами поддержки НАТО контр-адмирал Гай Робинсон отметил, что, хотя в этом году в учениях не участвовал боевой десант, это не так плохо, поскольку «это дало нам возможность сосредоточиться на других аспектах морских военных операций, отточить различные боевые дисциплины и вложить больше энергии в другие области учений».

Повышенное внимание российской стороны

Франкетти также заявляла, что международные совместные морские учения Baltic Operations 2020 не будут представлять угрозы для какой-либо страны и не вызовут усиления напряженности между Россией и Европой. В связи с этим 8 июня Национальный центр управления обороной Российской Федерации опубликовал сообщение о том, что Балтийский флот ВМФ России будет внимательно следить за ходом учений по ряду причин.

Во-первых, для того, чтобы усилить оборонную мощь. Как сообщается, 5 июня Западный военный округ России заявил, что уже наращивает военную мощь для защиты страны на западном стратегическом направлении вдоль Балтийского моря. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов недавно заявил, что Балтийский флот в ближайшее время получит серию из шести малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» с крылатыми ракетами «Калибр», четыре корабля этой серии будут оснащены морской версией зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-М».

Во-вторых, чтобы усилить разведку и наблюдение. Согласно сообщениям, Балтийский флот ВМФ России внимательно следит за ходом международных морских учений НАТО Baltic Operations 2020. Согласно веб-сайту Королевских ВВС Великобритании, британские истребители-бомбардировщики «Тайфун», которые базируются в Литве в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства, недавно были срочно подняты в воздух для перехвата и сопровождения российского самолета радиоэлектронной разведки Ил-20 в Балтийском море.

В-третьих, чтобы усилить общественное давление. Андрей Красов , первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по обороне, считает, что поскольку международные совместные морские учения Baltic Operations 2020 проводились недалеко от российской границы, очевидно, что они были направлены против России. Таким образом, в условиях пандемии коронавирусной пневмонии действия НАТО не удовлетворяют требованиям по профилактике и контролю болезни. Красов отметил, что Россия должна тоже провести широкомасштабные учения на своей территории, чтобы продолжать усиливать военную мощь в ответ на учения НАТО.

Угроза европейской безопасности

В последние годы Балтийское море было центром военной конфронтации между НАТО и Россией: разведывательные самолеты, истребители и бомбардировщики обеих сторон постоянно вступают в «штыковые бои» в воздушном пространстве над Балтийским морем. Во время относительно тяжелой эпидемической ситуации с коронавирусной пневмонией в Европе, а также несмотря на призыв России приостановить военные учения, НАТО по-прежнему предпочитает проводить международные совместные морские учения Baltic Operations 2020, подчеркивая обеспокоенность по поводу стратегической угрозы в виде России и придавая большое значение укреплению Европы в состоянии боевой готовности.

Заглядывая в будущее, в связи с угрозой США сократить свое военное присутствие в Европе и усилением разногласий между Соединенными Штатами и европейскими странами, государства-члены НАТО в Европе неизбежно будут усиливать интенсивность «нагретости альянса» и целенаправленно увеличивать свою военную мощь и уровень боеготовности в ответ на так называемую российскую угрозу. Говоря о «Стратегии НАТО 2030», Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что постоянные военные операции России являются наиболее важной проблемой, которая стоит перед Альянсом в ближайшие 10 лет, и НАТО должна стать «более сильной в военном и политическом плане». В будущем НАТО может еще больше усилить стратегическое сдерживание России и обеспечить себе военное превосходство за счет изменения дислокации войск, усиления реальной боевой подготовки и создания интегрированного боевого потенциала.

В свою очередь Россия может воспользоваться такими возможностями, как увеличение разрыва между трансатлантическими партнерами и многочисленные внутренние противоречия НАТО, в то же время сосредоточив внимание на развитии стратегических ядерных сил и создании передовых вооруженных сил, а также на укреплении потенциала сдерживания Европы и пограничного военного развертывания. Сокращая разрыв между своим уровнем и уровнем развития регулярных армий европейских государств-членов НАТО, Россия непрерывно усиливает свое стратегическое превосходство и стремится занять выгодную позицию в стратегической игре и военном противостоянии между двумя сторонами. В будущем военное противостояние между Россией и НАТО станет нормой, и опасность «непроизвольных выстрелов» с обеих сторон из-за активизации военных действий должна вызывать повышенную обеспокоенность мирового сообщества.