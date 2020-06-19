Доминирование: какую политику НАТО хочет видеть Трамп

Профессор МГИМО объяснил, почему США не сможет вывести весь военный контингент из Афганистана и какую политику должен проводить НАТО по мнению Трампа

Президент США Дональд Трамп, еще во время своей предвыборной кампании 2016 года обещал, что будет сокращать присутствие НАТО по всему миру и даже ставил под сомнение необходимость существования Альянса как такового. Почему же войска Североатлантического альянса до сих пор находятся, например, в Афганистане, объяснил профессор МГИМО, политолог Андраник Мигранян в программе «Между тем».

«Трамп пообещал из Афганистана вывести войска. Там не очень это афишируется, потому что военные находятся в плену старых представления о том, какая должна быть роль ВС США по всему миру. Но там тысячи объектов и баз, сотни государств — Америка не может это все вытянуть сейчас. Экономики, ресурсов нет в этой стране, но там есть новая стратегия. Кстати она разрабатывалась уже почти 20 лет. Начиная с 18 века, англичане проводили политику, которая называлась «блестящая изоляция». Что это такое: не надо, чтобы твои войска присутствовали в каждом регионе, — нужно в каждом ключевом регионе создавать определенный баланс сил. Если кто усиливается — дать ему по голове, помогая окружающим другим государствам, которым это тоже угрожает», — заявил эксперт.

Также, Мигранян оценил, насколько США следовали этому британскому принципу «блестящей изоляции».

«То что Америка делала — это не «блестящая изоляция», наоборот, она после распада СССР проводила другую политику, которую Кондолиза Райс называла односторонним доминированием в мире, игнорируя международные организации, ООН, Совбез, да и плевать они хотели на интересы других. А Трамп хочет вернуться к этой английской политике 19-го века», — прокомментировал политолог.

В начале 2020 года было обнародовано официальное совместное заявление США и Кабула, в котором говорится о выводе вооруженных сил НАТО из Афганистана через 14 месяцев. Главным условием для вывода военного контингента стало подписание мирного соглашения с «Талибаном» *.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещена в РФ