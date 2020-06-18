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Сербия не рассматривает вопрос членства в НАТО 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Сербия приняла решение по НАТО
Фото: РИА Новости
Сербия не рассматривает вопрос членства в НАТО, заявил председатель правительства, глава МИД республики Ивица Дачич.
"Касательно НАТО — у нас нет никаких отношений с ними. То есть, у нас есть отношения в плане партнерства для мира, но членство в НАТО никогда не обсуждается. Оно практически не присутствует в нашей общественности, никто это не упоминает, все знают об этом", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Министр обороны страны Александр Вулин сообщил в декабре 2019 года, что в стратегию обороны власти Сербии впервые включили сотрудничество не только с НАТО, но и с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Руководство страны ранее многократно подчеркивало нейтралитет Сербии в отношении военных союзов согласно парламентской резолюции 2007 года.
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Армия , Африка , Ближний Восток , Войска , Европа , Кавказ , Политика , Прибалтика , Александр Вулин , Сергей Лавров , МИД , НАТО , Сербия
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