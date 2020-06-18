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«Колесная БМД»: «Тайфун-ВДВ» заметили на репетиции парада 

Российская Газета 2 часа назад
«Тайфун-ВДВ» заметили на репетиции парада
Фото: ASTIN TV / youtube.com
Военнослужащие Воздушно-десантных войск России — традиционные участники парадов на Красной площади. Если в предыдущие годы их техника была представлена БМД-4М и "Ракушка-М", то в юбилейном марше примет участие новинка -"Тайфун-ВДВ" К-4386.
Эта хорошо защищенная бронемашина максимально приспособлена для службы в "крылатой пехоте". Ее огневая мощь обеспечивается наличием дистанционно управляемого модуля, созданного в ЦНИИ "Буревестник". В качестве основного вооружения применена проверенная многолетней успешной эксплуатацией 30-мм автоматическая пушка 2А42 с боекомплектом в 200 осколочно-фугасных и 100 бронебойно-трассирующих снарядов. Такие боеприпасы могут поражать различные цели на дистанции до 4 000 метров.
Имеется также 7,62-мм пулемет 6П7К с запасом патронов в 1 000 штук. Дальность его применения — 1 500 метров.
Модуль оборудован современным прицельным комплексом с прицелом, имеющим лазерный дальномер, а также телевизионный и тепловизионный каналы. Это позволяет эффективно вести боевые действия в ночных условиях.
Полная масса броневика достигает 13 500 кг. Мощность двигателя — 350 л.с. Максимальная скорость по шоссе — до 100 км/ч. Запас хода по топливу — 1 200 км.
На базе К-4386 уже создано целое семейство различных боевых и вспомогательных машин, которые обязательно найдут свое место в частях и соединениях ВДВ и сухопутных войск.
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Комментарии 1
Армия , ЦНИИ "Буревестник"
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