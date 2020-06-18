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«Контргиперзвуковые комплексы» России раскрыли 

Lenta.ru 1 час назад
«Контргиперзвуковые комплексы» России раскрыли
Фото: Министерство обороны
В России готовятся к принятию на вооружение новых комплексов воздушно-космической обороны С-500 «Прометей» и А-235 «Нудоль», которые станут основой российских «контргиперзвуковых комплексов», пишет в еженедельнике «Звезда» обозреватель Алексей Леонков.
Автор уверяет, что Россия располагает системами обнаружения (например, радиолокационная станция «Противник-ГЕ») и сопровождения маневрирующих гиперзвуковых целей. Кроме того, говорится в публикации, на вооружение вскоре поступят гиперзвуковые управляемые зенитные ракеты и системы предупреждения о ракетном нападении «Купол».
«С учетом того, что наши условные противники создают комплексы с планирующими гиперзвуковыми боеголовками, летящими к целям на скоростях от 5 до 8 чисел Маха, нынешние российские комплексы ПВО [противовоздушной обороны] и ПРО [противоракетной обороны] способны их сбивать», — заключает Леонков.
В мае агентство ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщало, что в России состоялись испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты. Предполагается, что она войдет в вооружение модернизированного Ту-22М3М.
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Армия , Алексей Леонков , ИТАР-ТАСС
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