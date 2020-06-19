Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео 

Турецкий спецназ приступил к антитеррористической операции на севере Ирака . Высадка бойцов в районе Хафтанин попала на видео, кадры опубликованы в YouTube-канале агентства Anadolu.

Отмечается, что турецкие военные уничтожают убежища боевиков Рабочей партии Курдистана (YPG/PKK), взрывают входы в пещеры.

Вооруженные силы Турции объявили о начале операции «Коготь тигра» и нанесении ударов по объектам РКК ранее в июне. Армия действует при поддержке боевых вертолетов, ударных и разведывательных беспилотников, а также средств огневой поддержки.