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Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео 

Lenta.ru и ещё 8 47 минут назад
Турецкий спецназ приступил к антитеррористической операции на севере Ирака. Высадка бойцов в районе Хафтанин попала на видео, кадры опубликованы в YouTube-канале агентства Anadolu.
Отмечается, что турецкие военные уничтожают убежища боевиков Рабочей партии Курдистана (YPG/PKK), взрывают входы в пещеры.
Вооруженные силы Турции объявили о начале операции «Коготь тигра» и нанесении ударов по объектам РКК ранее в июне. Армия действует при поддержке боевых вертолетов, ударных и разведывательных беспилотников, а также средств огневой поддержки.
В Минобороны Турции объяснили операцию участившимися попытками РКК атаковать их полицейские участки и районы расположения военных баз.
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Армия , Видео , Министерство обороны , Рабочая партия Курдистана , Ирак
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