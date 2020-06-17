Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Эсминец ВМС США вошел в Черное море

Деловая газета "Взгляд"
55 минут назад
Комментарии12
Американский эсминец вошел в Черное море, его передвижения контролируют силы Южного военного округа (ЮВО), сообщил национальный центр управления обороной России.
Эсминец США вошел в Черное море
Фото: U.S. NavyU.S. Navy
«Семнадцатого июня 2020 года в акваторию Черного моря вошел эсминец УРО «Портер» (типа «Орли Берк») ВМС США», – передает РИА «Новости» сообщение центра.
Отмечается, что средствами Южного военного округа выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями корабля в целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в Черном море.
В апреле экипаж фрегата «Адмирал Эссен» и малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» ЧФ России осуществил электронные пуски ракет «Калибр» по кораблю условного противника.
Комментарии12
Армия,РИА Новости,Россия,Соединенные Штаты
Главное сейчас
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress