Эсминец США вошел в Черное море

«Семнадцатого июня 2020 года в акваторию Черного моря вошел эсминец УРО «Портер» (типа «Орли Берк») ВМС США», – передает РИА «Новости» сообщение центра.

Отмечается, что средствами Южного военного округа выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями корабля в целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в Черном море.