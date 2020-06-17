НАТО приняла решение по ядерным ракетам в Европе

"Страны НАТО приняли решение закупить дополнительные системы ПВО Patriot и SAMP/T (производства Италии и Франции - прим ТАСС), а также истребители пятого поколения в ответ на создание новых ракет в РФ", - сообщил Столтенберг.
"В рамках пакета мер НАТО приняла решение не размещать новые ракеты наземного базирования, поскольку мы не намерены зеркально отвечать на вызовы со стороны России", - заявил он, не уточняя, каковы планы НАТО относительно ядерных ракет морского и воздушного базирования в Европе.
"Не вызывает сомнений, что Китай, по мере того как он создает все более мощные вооруженные и военно-морские силы, должен конструктивно участвовать в диалоге о контроле над вооружениями, в том числе ядерными. Глобальная мировая военная держава также имеет глобальную ответственность в сфере контроля над вооружениями", - добавил генсек альянса.