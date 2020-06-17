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Министры обороны стран НАТО приняли пакет мер в ответ на усиление ядерного потенциала РФ

ТАССиещё 5
55 минут назад
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Министры обороны государств НАТО "приняли пакет мер, отвечающих на усиление российского ракетно-ядерного потенциала". Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на онлайн-брифинге по итогам видеоконференции министров обороны альянса.
НАТО приняла решение по ядерным ракетам в Европе
Фото: EPAEPA
В частности, страны НАТО приняли решение закупить дополнительные средства ПВО Patriot и истребители пятого поколения.
"Страны НАТО приняли решение закупить дополнительные системы ПВО Patriot и SAMP/T (производства Италии и Франции - прим ТАСС), а также истребители пятого поколения в ответ на создание новых ракет в РФ", - сообщил Столтенберг.
НАТО также приняла решение не размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе и призвала Китай принять участие в международных усилиях по контролю над ядерными вооружениями.
"В рамках пакета мер НАТО приняла решение не размещать новые ракеты наземного базирования, поскольку мы не намерены зеркально отвечать на вызовы со стороны России", - заявил он, не уточняя, каковы планы НАТО относительно ядерных ракет морского и воздушного базирования в Европе.
"Не вызывает сомнений, что Китай, по мере того как он создает все более мощные вооруженные и военно-морские силы, должен конструктивно участвовать в диалоге о контроле над вооружениями, в том числе ядерными. Глобальная мировая военная держава также имеет глобальную ответственность в сфере контроля над вооружениями", - добавил генсек альянса.
Столтенберг также сообщил, что министры обороны НАТО обсудили вывод военных США из Германии, но никаких решений по срокам и объемам пока нет.
Комментарии4
Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,ИТАР-ТАСС,Россия,Италия,Франция
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