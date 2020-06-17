НАТО приняла решение по ядерным ракетам в Европе

НАТО также приняла решение не размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе и призвала Китай принять участие в международных усилиях по контролю над ядерными вооружениями.

Столтенберг также сообщил, что министры обороны НАТО обсудили вывод военных США из Германии, но никаких решений по срокам и объемам пока нет.