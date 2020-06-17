Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США заявили о двух тысячах бойцов ЧВК Вагнера в Ливии 

Lenta.ru 1 час назад
США заявили о двух тысячах бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
Фото: Ismail Zitouny
Африканское командование вооруженных сил США заявило, что на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара сражаются две тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом сообщает The Libya Observer.
«Присутствие российских наемников в регионе дестабилизирует Африку», — утверждают в пресс-службе командования, отмечая, что Ливия нуждается в политическом решении, а не в эскалации конфликта.
Издание отмечает, что российская ЧВК поддерживала силы Хафтара в борьбе с международно признанным правительством национального согласия (ПНС) в течение 14-месячного наступления на Триполи.
9 июня в МИД России заявили о скопированных из базы украинского сайта «Миротворца» списках «воюющих» в Ливии россиян. Замминистра иностранных дел Михаил Богданов отмечал, что информация о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК Вагнера и их участии в боевых действиях на стороне ЛНА построена на подтасованных данных и направлена на дискредитацию политики Москвы на ливийском направлении.
ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.
В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. В настоящее время в Ливии наблюдается ситуация двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, на западе в Триполи — правительство национального согласия.
Видео дня. Виктория Боня назвала россиян алкашами и нищебродами
Последние новости
В захваченном казаками монастыре оказался олимпийский чемпион В захваченном казаками монастыре оказался олимпийский чемпион Сотрудники ФСБ и полиции прибыли в захваченный казаками женский монастырь Сотрудники ФСБ и полиции прибыли в захваченный казаками женский монастырь США заявили о двух тысячах бойцов ЧВК Вагнера в Ливии США заявили о двух тысячах бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
Комментарии 1
Армия , В мире , Михаил Богданов , Евгений Пригожин , Омар аль-Башир , Муаммар Каддафи , МИД , Ливия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео задержания членов банды Басаева и Хаттаба
Опубликовано видео задержания членов банды Басаева и Хаттаба
The Times: кто на самом деле победил под Прохоровкой?
The Times: кто на самом деле победил под Прохоровкой?
Почему Лавров и Шойгу не долетели до Анкары
Почему Лавров и Шойгу не долетели до Анкары
Макрон не получил приглашения на Парад Победы
Макрон не получил приглашения на Парад Победы
«Наконец-то!»: Мясников — о деле против Навального
«Наконец-то!»: Мясников — о деле против Навального
Видео
Россиянин отбился велосипедом от медведя и попал на видео
00:59
Россиянин отбился велосипедом от медведя и попал на видео
Плещущийся у берега в Крыму дельфин подружился с псом и попал на видео
01:20
Плещущийся у берега в Крыму дельфин подружился с псом и попал на видео
Дикий кабан выпросил у россиян яблоки и попал на видео
00:58
Дикий кабан выпросил у россиян яблоки и попал на видео
Опубликовано видео задержания членов банды Басаева и Хаттаба
00:33
Опубликовано видео задержания членов банды Басаева и Хаттаба
Происшествия
Попытка ограбления подмосковного банка попала на видео
00:26
Попытка ограбления подмосковного банка попала на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео момента взрыва на границе в КНДР
00:32
Опубликовано видео момента взрыва на границе в КНДР
В мире Происшествия
Опубликовано видео предъявления обвинения маньяку из Тулуна
00:46
Опубликовано видео предъявления обвинения маньяку из Тулуна
Происшествия
Опубликовано видео корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
00:45
Опубликовано видео корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
Армия Войска
Появилось видео с адвокатом семьи Сергея Захарова
01:29
Появилось видео с адвокатом семьи Сергея Захарова
Общество
Кварталы «без полиции» в США попали на видео
04:35
Кварталы «без полиции» в США попали на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение