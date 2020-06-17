США заявили о двух тысячах бойцов ЧВК Вагнера в Ливии 

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Африканское командование вооруженных сил США заявило, что на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара сражаются две тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом сообщает The Libya Observer.

«Присутствие российских наемников в регионе дестабилизирует Африку», — утверждают в пресс-службе командования, отмечая, что Ливия нуждается в политическом решении, а не в эскалации конфликта.

Издание отмечает, что российская ЧВК поддерживала силы Хафтара в борьбе с международно признанным правительством национального согласия (ПНС) в течение 14-месячного наступления на Триполи.

9 июня в МИД России заявили о скопированных из базы украинского сайта «Миротворца» списках «воюющих» в Ливии россиян. Замминистра иностранных дел Михаил Богданов отмечал, что информация о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК Вагнера и их участии в боевых действиях на стороне ЛНА построена на подтасованных данных и направлена на дискредитацию политики Москвы на ливийском направлении.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным . Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира