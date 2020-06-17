Япония срывает важнейшую военную сделку с США

США судорожно ищут объяснения крайне странному, с их точки зрения, поведению Японии. Премьер Синдзо Абэ бросил личный вызов Дональду Трампу, отказавшись от важнейшего военно-политического совместного с США проекта, размещения наземной системы ПРО. Что послужило причиной такого решения — и почему от него выиграют и Китай, и Россия?

15 июня министерство обороны Японии заявило об отказе от размещения на своей территории наземных элементов американской ПРО (т. н. Aegis Ashore). По словам главы ведомства Таро Коно, он заботится о безопасности местных жителей — ведь разработчики ракеты не гарантируют, что при пуске отработавшие свое ракетные ускорители не упадут за пределы базы. «По причине того, что переделка потребует большего времени и больших денег, мы приостанавливаем процесс размещения», — заявил министр, назвав продолжение этого процесса «нелогичным».

Нелогичность — хорошее слово. Оно красной линией проходит через всю историю с системой Aegis Ashore.

Опасная защита

Решение усилить этими системами (двумя, если быть точнее) японскую ПРО было принято еще в конце 2017 года — после серии показательных северокорейских ракетных испытаний. Предполагалось, что эти системы вместе с ПРО морского базирования на эсминцах, а также ракетами «Пэтриот» надежно защитят Японию от любого ракетного удара. Формально со стороны КНДР , а по факту китайского.

Однако население Японии посчитало, что эти системы сами по себе несут куда больше угроз, чем то, от чего они должны якобы защищать. Японцы боялись электромагнитных излучений от радара системы Aegis. Боялись северокорейских (или китайских) ракет, которыми будут гасить систему перед полномасштабными боевыми действиями. Боялись тех самых падающих ускорителей, о которых говорил министр обороны. Наконец, боялись неизвестного — эксперты находили ошибки в исследованиях, которые должны были рассказать людям о безопасности этих систем для здоровья. Ошибки, которые могли быть отнюдь не случайными — ведь, по словам одного из лидеров оппозиционной Конституционной демократической партии Японии Дзюна Адзуми, США оказывали давление на его страну, добиваясь покупки «столь дорогого товара».

В итоге после серии протестов и возмущений жителей префектуры Акито (где должна была стоять одна из двух систем) минобороны в начале мая приняло решение найти новое место для противоракетной системы. Военные говорили о двух десятках альтернатив и должны были определиться с ними до конца мая. Затем дедлайн перенесли на 10 июля. Теперь же размещение вообще отменили.

При этом Токио уже потратил на реализацию проекта почти 1,7 млрд долларов, хотя в минобороны Японии и уверяют, что не все деньги выброшены на ветер. Часть созданного оборудования (например, новые ракеты) будет использована в системах ПРО, находящихся на японских эсминцах.

Дорогая инвестиция или рискованный шантаж?

Понятно, что решение об отказе от размещения принимал не министр обороны, а лично премьер Синдзо Абэ. И это решение, в общем-то, для него нелогично. Не только потому, что оно было принято быстро и неожиданно для ряда окружающих — например, для губернатора префектуры Ямагучи, где должна была размещаться вторая система Aegis Shore. Но прежде всего потому, что обычно Абэ не бросал вызов Трампу. Скорее наоборот, он был его верным другом.

Напомним, что Синдзо Абэ был первым лидером иностранного государства, который встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом. Пока его коллеги переваривали исход президентских выборов и думали над тем, что с этим вот делать, Абэ прочувствовал момент, поспешил в США и выразил свое уважение. Затем шел на уступки Белому дому по вопросу торговли.

И все эти четыре года статус-кво поддерживался. Трамп, без устали критикующий и оскорбляющий своих европейских союзников, не трогал Японию, а Абэ не раздражал Трампа и делал ему приятное.

Так, Япония является одним из крупнейших покупателей американского оружия, и для Синдзо Абэ это не только вопрос повышения обороноспособности страны, но и способ укрепить взаимоотношения с единственным, по сути, союзником Японии — Соединенными Штатами. В этом плане покупки оружия можно считать инвестициями.

Что же сейчас изменилось? По одной из версий, Aegis Ashore оказалась слишком дорогой инвестицией. Напомним, что изначальная стоимость проекта была чуть более 2 млрд долларов и затем выросла в два раза. Японцы подсчитали, что покупка и обслуживание этих систем в течение 30 лет обошлась бы стране примерно в 4,2 млрд долларов. 4,2 млрд долларов на покупку оружия, которое не просто не нужно Японии (оснащенные Aegis эсминцы вполне способны перехватывать северокорейские ракеты), но и ведет к внутриполитическим убыткам.

И речь уже не просто об общественном недовольстве — Японии нужны миллиарды долларов на восстановление страны. В этой ситуации трата миллиардов на умиротворение Трампа (для которого этот год в Белом доме может быть последним) ценой падения рейтинга среди собственного электората была бы нелогичным решением.

Есть, впрочем, и другая версия. Так, по мнению бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона Джеймса Шоффа, «министр обороны Коно и его команда с благословения премьер-министра Абэ просто взяли паузу на переосмысливание ситуации — а заодно и для того, чтобы тем самым надавить на американскую сторону, дабы та более активно решала спорные вопросы по цене поставки и техническим вопросам».

Вопрос только в том, как Трамп отнесется к этой стратегии — и, скорее всего, вопрос этот риторический. Не только потому, что хозяин Белого дома явно расценит ход Абэ как личный вызов.

И даже не только потому, что японский премьер сыграл в пользу китайцев и россиян, которые постоянно называют американскую ПРО дорогой, бесполезной и опасной игрушкой. Дело в том, что для США японские закупки были идеальной ширмой.

Япония не является членом Договора о ракетах малой и средней дальности, как и других договоров по ограничению стратегических вооружений, о чем России не раз напоминали японские политики. Поэтому с помощью Токио можно размещать американские ракеты и системы ПРО возле Китая даже в случае, если Трамп вернется за стол ракетно-ядерных переговоров с Москвой и что-нибудь с ней подпишет. И теперь Токио вставляет ему палки в колеса.

Да, сейчас американскому президенту не до Японии — он занимается внутренними проблемами. Но когда они закончатся, он обязательно спросит с Абэ за такой вот шантаж. Если, конечно, будет иметь право спрашивать после ноября 2020 года.