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Турецкий спецназ вошел в Ирак 

Lenta.ru 37 минут назад
Турецкий спецназ вошел в Ирак
Фото: Reuters
Вооруженные силы Турции объявили о начале операции «Коготь тигра» на севере Ирака и нанесении ударов по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией. Об этом со ссылкой на Министерство обороны страны пишет Anadolu.
Согласно сообщению, турецкие силы специального назначения вошли в район Хафтанин. Армия действует при поддержке боевых вертолетов, ударных и разведывательных беспилотников, а также средств огневой поддержки. Отмечается, что до начала операции позиции противника подвергли массированному обстрелу.
В Минобороны Турции заявили, что вынуждены были начать операцию из-за участившихся попыток РПК атаковать их полицейские участки и районы расположения военных баз.
Ранее, 15 июня, Турция начала операцию «Орлиный коготь» на севере Ирака. Сообщалось, что их авиация разбомбила пещерные укрытия, в которых находились силы курдов. Минобороны тогда тоже пояснило, что операция является законным правом Анкары на самооборону. В связи с этим вооруженные силы Турции атакуют ячейки террористов.
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Комментарии
Армия , Конфликты , Министерство обороны , Рабочая партия Курдистана , Анкара , Ирак , Турция
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