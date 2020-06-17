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Американский эсминец «Портер» начал переход в Черное море 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Эсминец США «Портер» начал переход в Черное море
Фото: globallookpress.com
Эсминец класса Arleigh Burke Porter ВМС США начал переход в Черное море для проведения учений с союзниками по НАТО и партнерами альянса в регионе. Об этом в среду сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США, в составе которого находится корабль.
"Эсминец Porter взял курс на север и начал переход через проливы в Черное море, где будет выполнять штатные морские задачи и осуществлять тренировки с союзниками по НАТО и партнерами альянса, в частности с Турцией, Румынией, Болгарией, Украиной и Грузией", — проинформировали в пресс-службе.
Данное мероприятие станет третьим заходом корабля ВМС США в Черное море в 2020 году. "Выполнение эсминцем задач в Черном море повысит уровень взаимодействия [ВМС США] с союзниками по НАТО и партнерами альянса", — подчеркнули в пресс-службе.
В апреле 2020 года эсминец Porter уже совершал заход в Черное море. В начале мая корабль, сопровождаемый эсминцами Roosevelt и Donald Cook, зашел в Баренцево море.
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Армия , Оружие , НАТО , США
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