Индийская армия потеряла по меньшей мере 20 солдат в результате конфликта с китайскими пограничниками в одном из самых взрывоопасных регионов планеты − Ладакхе. Этот край высоких гор и буддийских монастырей давно стал яблоком раздора для крупнейших держав мира. Их первая война унесла жизни более двух тысяч человек. Будет ли вторая?

Они до сих пор делят между собой британское наследство, возможно, худшую его часть: бедный высокогорный регион с безжизненными почвами и суровым климатом. Однако национальная гордость у граждан этих стран столь велика, что за голые камни они до сих пор готовы убивать — и умирать сами. Например, борьба за труднодоступный ледник Сиачен привела как минимум к двум тысячам жертв среди индийских и пакистанских военных и пограничников.

Газета ВЗГЛЯД уже писала об истории Кашмира. Он мог стать независимым государством, но стал единственным штатом Индии, где мусульмане составляют большинство населения. Время от времени среди них начинаются волнения и даже вооруженная борьба под лозунгом присоединения к Пакистану, что Пакистан со своей стороны приветствует и опекает.

Накал страстей в этой паре конфликтующих сторон особенно силен. Есть основания полагать, что Индию и Пакистан удерживает от большой крови только одно — то же, что в свое время удерживало США и СССР, то есть гарантия взаимного ядерного уничтожения. Но даже несмотря на это бывший штат Джамму и Кашмир стал причиной четырех индо-пакистанских войн и одной индо-китайской.

Прямо сейчас рискует грянуть вторая. Сообщения с мест скупы, но известно уже о как минимум двадцати погибших военных со стороны Индии. По версии индийских журналистов, потери Китая убитыми и ранеными также исчисляются десятками, но официального подтверждения этому на момент публикации не поступало.

Все это происходит в Ладакхе (он же Ладак) — союзной территории Индии. Штат Джамму и Кашмир потому и «бывший», что власть в лице националистов премьера Нарендры Моди решила навести там порядок, покончить с сепаратизмом и поднять местную экономику на хоть сколько-нибудь достойный уровень. Для этого территорию, обладавшую беспрецедентно широкой автономией, разделили на две части, управляемые из федерального центра — Джамму и Кашмир и Ладакх.

Население Ладакха более полувека просило о чем-то подобном, поскольку оно преимущественно буддийское, по языку и культуре близкое к тибетцам (этот регион даже называют Вторым Тибетом). Примерно треть от него — регион Аксайчин с 1960-х годов контролирует Китай, претендуя и на все остальное. Данную часть бывшего Джамму и Кашмир Пакистан как бы переуступил Китаю, стравливая его тем самым с Индией.

Аннексию Аксайчина можно рассматривать в рамках общей политики Мао по расширению границ КНР до владений бывшей империи Цин. Но этот регион имеет и важное стратегическое значение из-за проходящей через него дороги — с учетом местного рельефа, транспортные артерии в Гималаях важнее нефтепроводов.

Таким образом, государственная граница между Индией и Китаем в Ладакхе не определена, а взаимные претензии и хроническое недоверие друг другу провоцируют ситуации, подобные нынешней бойне.

Последовательность событий вырисовывается следующая. В начале мая у высокогорного озера Пангонг Цо начались стычки между индийскими и китайскими военными. Одна из них стала по сути массовой дракой, в которой участвовали сотни человек. Обе стороны вызвали вооруженное подкрепление, но около недели назад прибывших в спорный участок силы развели.

Казалось, что кризис миновал, но вдруг случилось нечто — и счет трупам пошел на десятки.

Пекин и Нью-Дели обвиняют в провокации друг друга, но, судя по всему, локальными «агрессорами» выступили все же индийцы, а в какой степени это было спровоцировано китайским «самоуправством» еще предстоит узнать.

В целом текущий конфликт также выглядит чистой самодеятельностью, инициативой снизу, как будто военные не совладали с нахлынувшими эмоциями и решили выяснить отношения на кулаках. На это указывает тот факт, что применение огнестрельного оружия категорично опровергают все — якобы умершие и раненые пострадали от камней и палок.

В то, что военнослужащие-индийцы вдруг вспылили, перешли на китайскую сторону и заговорили языком силы (так сказать, стали излишне пассионарны) поверить можно. В этом неспокойном регионе служат серьезно замотивированные люди, в том числе и идейные националисты.

Нельзя забывать и о том, от отношение местного населения к Китаю очень сложное — регион не зря называют Вторым Тибетом. В годы Тибетского восстания и культурной революции в КНР, когда буддийское наследие намеренно искоренялось коммунистами , Ладакх заполнили беженцы из Тибета, и антикитайские настроения с тех пор там очень сильны.

На такой взрывоопасной почве может произойти что угодно, включая и массовую рукопашную пограничников, готовых биться за каждую пядь земли по сугубо идейным соображениям. Но они готовы на это в значительно большей степени, чем правительства их стран.

Ни Пекин, ни Нью-Дели не хотят отказываться от претензий на единый Ладакх — но крупномасштабного столкновения тоже никто не хочет. Поэтому две столицы уже довольно давно договорились ввести в свои отношения понятие «линия фактического контроля» — та же госграница, но как бы временная. Это юридическое ноу-хау помогало сохранять конфликт в замороженном состоянии.

Кстати, он для Индии и КНР не единственный — имеются споры и по другим участкам карты.

Сейчас желание двух правительств «не будить лихо» отражено в упомянутых выше попытках не раздувать скандала — заявлены взаимные претензии, но нет требований, лозунгов и угроз. В наше время военная авантюра или намеренная государственная провокация всегда сопровождаются информационной войной, но китайские и индийские журналисты и блогеры препираются как будто по собственному почину, а официальные власти минимизируют свои комментарии и явно содействуют тому, чтобы ручеек поступающей с мест информации не увеличивался.

Зато подтверждено очередное и весьма оперативное разведение вооруженных сил в зоне конфликта, произошедшее уже после резни и без видимого международного посредничества.

Новая война за Ладакх, начнись она сейчас, оказалась бы уж совсем некстати — у каждой из сторон полно более актуальных проблем, чем принадлежность холодных скал, начиная с коронакризиса и заканчивая торговыми спорами с США.

Обе ядерные державы с более чем миллиардным населением несут себя довольно высоко и не терпят покушений на национальную гордость, но руководимы прагматичными людьми, сконцентрированными сейчас на экономике. В их интересах замять конфликт (что они и пытаются сделать), а не раздувать его — дороже выйдет.

История знает случаи, когда большие войны начинались вопреки желанию вовлеченных в них сторон, но это, кажется, совсем не тот случай, по крайней мере, это не большая политика и не военная агрессия, а инцидент, спровоцированный человеческим фактором. Так что прогноз пока оптимистичный.

Правда, 2020 год оказался полон больших сюрпризов неприятного характера. И тем, кто не верит в совпадения, остается надеяться на то, поединок пограничников в Ладакхе не находится в том же ряду «больших сюрпризов» и не выплеснется за границы региона, как это произошло с коронавирусом и погромами в США.