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В США вспомнили про портянки в советской армии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 23 минуты назад
В США удивились портянкам в советской армии
Фото: РИА Новости
Американский публицист Калеб Ларсон в статье для The National Interest обратил внимание, что советские солдаты не носили носки, а использовали вместо них портянки.
По словам автора, в американской армии носки появились к концу Второй мировой войны, в то время как в советской армии применяли «нечто совершенно иное». Он называет портянки «отрезками вонючих тряпок», подчеркивая, что намотать их на ногу было «не так просто, как надеть носки». Для получения подобного навыка, по его словам, нужна была практика, передает РИА «Новости».
Также эксперта удивило существование двух вариантов портянок: хлопковых для теплого времени года, фланелевых — для зимы. При этом Ларсон считает, что портянки не влияли на то, как эффективно сражались бойцы.
«Если скромный лоскут ткани работал в прошлом — и не просто удовлетворительно, но способствовал победе в войнах, — то зачем что-то менять?» — задается вопросом Ларсон.
Публицист отметил, что переход с портянок на носки в России завершился в 2013 году.
Напомним, в январе 2013 года министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что до конца года российская армия должна «забыть слово „портянки“. В январе 2014 года Минобороны объявило о полной ликвидации портянок в российской армии.
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Комментарии
Армия , Войска , Сергей Шойгу , Министерство обороны , РИА Новости , The National Interest , США
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