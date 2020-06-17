Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турция ввела войска в северную часть Ирака 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Турция ввела войска в северную часть Ирака
Фото: Reuters
Турецкие военные вошли в иракский регион Хафтанин на севере страны в рамках новой антитеррористической операции «Коготь тигра», которая проводится против Рабочей партии Курдистана (РПК), говорится заявлении министерства национальной обороны Турции.
В министерстве обороны Турции сообщили, что в операции задействованы силы специального назначения, боевые вертолеты T129 ATAK и ударные БПЛА, передает ТАСС.
Накануне Турция объявила о начале операции «Коготь орла» против Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. По данным телеканала «Аль-Арабия», ВВС Турции сбросили порядка 20 бомб на объекты РПК в горах Синджар на северо-западе Ирака.
Видео дня. Бассейн в прицепе: блогер устроил заезд по городу
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Трамп намекнул на покупку атомного корабля у России Трамп намекнул на покупку атомного корабля у России Польша выступила за сохранение американского контингента в Германии Польша выступила за сохранение американского контингента в Германии Опубликовано видео перехвата бомбардировщиков США российскими Су-27 Опубликовано видео перехвата бомбардировщиков США российскими Су-27
Армия , Ближний Восток , Войска , Министерство обороны , Рабочая партия Курдистана , ИТАР-ТАСС , Ирак , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Помпео взбесило решение России
Помпео взбесило решение России
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
Крым решил проблему с водой
Крым решил проблему с водой
«Я сказал отбирать у них машины»
«Я сказал отбирать у них машины»
Видео
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
00:24
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
Опубликовано видео пожара на Камчатке
02:06
Опубликовано видео пожара на Камчатке
Работающие в пустом парке тренажеры попали на видео
00:48
Работающие в пустом парке тренажеры попали на видео
Пьяная пассажирка разбила окно самолета и попала на видео
00:23
Пьяная пассажирка разбила окно самолета и попала на видео
Спасение тонувшего в Черном море туриста попало на видео
00:58
Спасение тонувшего в Черном море туриста попало на видео
Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео
00:37
Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео
В мире Происшествия
Собянин рассказал о новых отменах ограничений
01:35
Собянин рассказал о новых отменах ограничений
Новости Москвы
Жертва умершей Алены Верди сделала заявление
01:32
Жертва умершей Алены Верди сделала заявление
Происшествия
«Он пьет с детства»: коллеги о Ефремове
01:21
«Он пьет с детства»: коллеги о Ефремове
Общество
«Миша отделается очень легко»
00:39
«Миша отделается очень легко»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение