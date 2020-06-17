КНДР вводит военных на границу с Южной Кореей

КНДР вновь введет военных в район Кэсона и окрестности гор Кымгансан на границе с Южной Кореей, передает агентство Рёнхап.

Ранее сообщилось, что в районе Кэсонского промышленного комплекса, расположенного на территории КНДР, во второй половине дня по местному времени были слышны взрывы и наблюдался дым. Южнокорейское министерство объединения подтвердило, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне. Позже и сама КНДР сообщила о "полном разрушении" координационного бюро.

Ранее Генштаб Корейской народной армии сообщил, что КНДР изучает возможность введения своей армии в демилитаризованные в соответствии с межкорейскими соглашениями зоны. Как отмечало в этой связи южнокорейское агентство Рёнхап, речь в данном случае идёт, по-видимому, о районах города Кэсон и гор Кымгансан, использовавшихся для совместных проектов по созданию промышленной и туристической зон.

В частности, Кэсон, расположенный всего в 50 километрах от Сеула, считался одним из главных направлений для продвижения северокорейских войск на Юг в случае начала военных действий, и до начала строительства промышленного комплекса в 2003 году на его восточной окраине располагался ряд пехотных дивизий и артиллерийская бригада.