Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: КНДР вновь введет военных в район Кэсона на границе с Южной Кореей 

РИА Новости 17 минут назад
КНДР вводит военных на границу с Южной Кореей
Фото: РИА Новости
КНДР вновь введет военных в район Кэсона и окрестности гор Кымгансан на границе с Южной Кореей, передает агентство Рёнхап.
Ранее сообщилось, что в районе Кэсонского промышленного комплекса, расположенного на территории КНДР, во второй половине дня по местному времени были слышны взрывы и наблюдался дым. Южнокорейское министерство объединения подтвердило, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне. Позже и сама КНДР сообщила о "полном разрушении" координационного бюро.
Ранее Генштаб Корейской народной армии сообщил, что КНДР изучает возможность введения своей армии в демилитаризованные в соответствии с межкорейскими соглашениями зоны. Как отмечало в этой связи южнокорейское агентство Рёнхап, речь в данном случае идёт, по-видимому, о районах города Кэсон и гор Кымгансан, использовавшихся для совместных проектов по созданию промышленной и туристической зон.
В частности, Кэсон, расположенный всего в 50 километрах от Сеула, считался одним из главных направлений для продвижения северокорейских войск на Юг в случае начала военных действий, и до начала строительства промышленного комплекса в 2003 году на его восточной окраине располагался ряд пехотных дивизий и артиллерийская бригада.
Видео дня. Бассейн в прицепе: блогер устроил заезд по городу
Последние новости
Названы отменившие парады Победы российские города Названы отменившие парады Победы российские города Соловьев осудил "Современник" за заявление в поддержку Ефремова Соловьев осудил "Современник" за заявление в поддержку Ефремова Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Комментарии 2
Армия , В мире , Войска , Генштаб , КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Газовая бомба США: на Украине скандал из-за СПГ
Газовая бомба США: на Украине скандал из-за СПГ
51-летняя бабушка забеременела собственным внуком
51-летняя бабушка забеременела собственным внуком
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована
Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована
Появилось видео ссоры Соколова и убитой аспирантки
Появилось видео ссоры Соколова и убитой аспирантки
Видео
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
00:24
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
Опубликовано видео пожара на Камчатке
02:06
Опубликовано видео пожара на Камчатке
Работающие в пустом парке тренажеры попали на видео
00:48
Работающие в пустом парке тренажеры попали на видео
Пьяная пассажирка разбила окно самолета и попала на видео
00:23
Пьяная пассажирка разбила окно самолета и попала на видео
Спасение тонувшего в Черном море туриста попало на видео
00:58
Спасение тонувшего в Черном море туриста попало на видео
Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео
00:37
Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео
В мире Происшествия
Собянин рассказал о новых отменах ограничений
01:35
Собянин рассказал о новых отменах ограничений
Новости Москвы
Жертва умершей Алены Верди сделала заявление
01:32
Жертва умершей Алены Верди сделала заявление
Происшествия
«Он пьет с детства»: коллеги о Ефремове
01:21
«Он пьет с детства»: коллеги о Ефремове
Общество
«Миша отделается очень легко»
00:39
«Миша отделается очень легко»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение