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СМИ: Россия может стать заложником своей помощи Сирии 

Павел Тиунов 24 минуты назад
Из-за вступившего 17 июня американского «закона Цезаря» Россия рискует навлечь на себя вал новых санкций, продолжая помогать президенту Сирии Башару Асаду, сообщает News.ru. Новый документ за авторством США предполагает наложение ограничительных мер на государственные и коммерческие структуры, имеющие дело с сирийским лидером.
Асад нарушил обещание России
Отмечается, что «закон Цезаря» получил имя информатора США, который сообщил западным СМИ о преступлениях, совершенных правящим режимом Сирии. Автор статьи подчеркивает, что о нововведении было известно задолго до его вступления в силу. При этом партнеры Асада отнеслись к документу по-разному. Например, Тегеран демонстративно пригнал к сирийским берегам наполненный нефтью танкер, а Москва загодя начала контролировать важнейшие транспортные артерии страны.
«Безопасные контрабандные маршруты помогут смягчить эффект от санкционных мер», — говорится в статье.
По мнению экспертов, «закон Цезаря» в первую очередь направлен на проверку уровня лояльности Дамаску крупнейших предпринимателей и государственных деятелей. Бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии Фред Хоф подчеркнул, что санкции способны усложнить положение любого, кто одновременно хочет вести дела с США и взаимодействовать с Сирией в таких секторах, как строительство, машиностроение, нефтедобыча и боевая авиация.
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Армия , Видео , Санкции , транзит нефти , Война в Сирии , Санкции США , Башар Асад , Госдеп США , Сирия , США
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