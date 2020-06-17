Башару Асаду, Из-за вступившего 17 июня американского «закона Цезаря» Россия рискует навлечь на себя вал новых санкций, продолжая помогать президенту Сирии сообщает News.ru. Новый документ за авторством США предполагает наложение ограничительных мер на государственные и коммерческие структуры, имеющие дело с сирийским лидером.

Отмечается, что «закон Цезаря» получил имя информатора США, который сообщил западным СМИ о преступлениях, совершенных правящим режимом Сирии. Автор статьи подчеркивает, что о нововведении было известно задолго до его вступления в силу. При этом партнеры Асада отнеслись к документу по-разному. Например, Тегеран демонстративно пригнал к сирийским берегам наполненный нефтью танкер, а Москва загодя начала контролировать важнейшие транспортные артерии страны.

«Безопасные контрабандные маршруты помогут смягчить эффект от санкционных мер», — говорится в статье.