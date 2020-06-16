В ЛНР заявили о ранении мирного жителя при обстреле 

Житель села Березовское самопровозглашенной Луганской народной республики ранен в результате обстрела со стороны ВС Украины , сообщила администрация города Кировск в ЛНР.

"В результате обстрела ранение получил житель села Березовское", — говорится в сообщении на сайте администрации города.

Согласно данным, опубликованным на сайте, в результате обстрела территории республики со стороны ВС Украины ранен мужчина 1981 года рождения. Уточняется, что раненый был доставлен в Кировскую городскую больницу.

"Состояние раненого средней тяжести, между средним и тяжелым. Диагноз серьезный — открытая черепно-мозговая травма, осколочное ранение височно-теменной области головы с деформацией костной пластины", — сообщила главный врач Кировской центральной городской многопрофильной больницы в комментарии, опубликованном на сайте администрации города.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.