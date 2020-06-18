Парадную тренировку летчиков ЦВО показали на видео

Так, экипажи вертолетов Ми-26, Ми-24 и Ми-8 двигались со скоростью около 200 километров в час, транспортники - от 250 до 400 километров в час. Завершали тренировочный пролет самолеты-разведчики Су-24МР, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики МиГ-31: они выполнили пролет на скорости 250-400 километров в час.

Кстати

Ранее в первой тренировке авиационной части Парада Победы в Свердловской области впервые принял участие пассажирский самолет Ту-134. Вместе с тремя транспортниками - Л-410, Ан-12, Ан-26 - он поднялись в небо с военного аэродрома Кольцово. В ходе тренировочного пролета на скорости около 400 километров в час на высоте более 300 метров экипажи собрались в единый строй в заранее определенном районе и при строгом соблюдении дистанций.