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Специалисты завершили реставрацию новокузнецкого танка Т-34 

Vse42.ru 1 час назад
Завершена реставрация новокузнецкого танка Т-34
Фото: Vse42.ru
Новокузнецкий танк Т-34-85, который был снят с постамента на городской площади Побед для участия в параде, завершил свою реставрацию.
Сообщение о состоянии боевой техники поступило с Telegram-канала губернатора Кемеровской области "Цивилев.Live".
— Новокузнецкий танк Т-34-85 отреставрирован и сегодня успешно прошел ходовые испытания, — говорится в сообщении.
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что в двух городах Кузбасса, Кемерове и Новокузнецке, в параде в честь 75-летия победы примут участие танки Т-34. Парады Победы пройдут в четырех городах региона 24 июня.
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