Завершена реставрация новокузнецкого танка Т-34

Новокузнецкий танк Т-34-85, который был снят с постамента на городской площади Побед для участия в параде, завершил свою реставрацию.

Сообщение о состоянии боевой техники поступило с Telegram-канала губернатора Кемеровской области "Цивилев.Live".

— Новокузнецкий танк Т-34-85 отреставрирован и сегодня успешно прошел ходовые испытания, — говорится в сообщении.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что в двух городах Кузбасса, Кемерове и Новокузнецке, в параде в честь 75-летия победы примут участие танки Т-34. Парады Победы пройдут в четырех городах региона 24 июня.