НАТО строит защитный вал против России , расширяя свою наземную систему противовоздушной обороны в Европе. По мнению немецкой Bild, это логичная реакция на «провокацию Путина» — размещение ракетных комплексов на своей собственной территории, пусть она и граничит с другими европейскими странами.

Защитный вал против Путина . НАТО вооружается за счет расширения наземной системы противовоздушной обороны против российских крылатых ракет в Европе, способных нести ядерное оружие.

Некоторые союзники уже объявили о значительных инвестициях в новые возможности, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник в ходе встречи министров обороны стран НАТО. Они будут направлены в том числе на американские системы Patriot и европейские системы обороны SAMP/T.

Трамп намерен сократить число размещенных в Германии американских солдат, пока Германия не начнет отчислять больше на нужды НАТО. Двадцать два республиканца написали Дональду Трампу письмо: «Россия сегодня опасна, как во время Второй мировой войны».

Оборонный альянс тем самым реагирует на продолжающиеся провокации российского президента Владимира Путина. В прошлом году он разместил российские системы с ракетами 9M729 в Калининградской области — в самом центре Европы. Оттуда ракеты даже небольшой дальности без проблем могут атаковать Варшаву или Берлин.

Размещение этих ракет в прошлом году привело к прекращению действия Договора о РСМД. США и партнеры по НАТО исходят из того, что Россия этими ракетными комплексами нарушает договор.

Комплексы в Калининградской области могут запускать крылатые ракеты, оснащенные ядерными боезарядами, дальность их полета — свыше 2000 км. Москва это отрицает и заявляет, что дальность полета ракет — менее 500 км.

В соответствие с ДРСМД обеим сторонам запрещено производство, тестирование и обладание наземными баллистическими ракетами и крылатыми ракетами дальностью полета от 500 до 5500 км.

Модели ядерного сдерживания

Дальнейшей запланированной ответной мерой Столтенберг назвал корректировку учений и разведывательных мощностей.

Кроме того, в так называемой ядерной группе планирования должны обсуждаться возможные корректировки методов ядерного сдерживания. Однако планов размещения нового наземного ядерного оружия средней дальности у НАТО нет, подчеркнул Столтенберг.

Расширение системы сдерживания может, например, происходить за счет дополнительных учений с ядерными бомбардировщиками или атомными подводными лодками.

Генеральный секретарь НАТО ожидает, что министры обороны одобрят «обширный и сбалансированный пакет политических и военных мер».