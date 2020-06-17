Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На сайте Минобороны открылся раздел о парадах Победы в 28 городах России 

ТАСС и ещё 11 48 минут назад
Раздел о военных парадах появился на сайте Минобороны
Фото: РИА Новости
Министерство обороны России открыло мультимедийный раздел о военных парадах, которые пройдут 24 июня в 28 городах РФ в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"В разделе представлена подробная информация о последовательности прохождения колонн по Красной площади Москвы, порядке пролета авиации, составе и численности личного состава и техники на парадах, которые состоятся 24 июня в 28 городах России", — пояснили в военном ведомстве.
Все желающие смогут ознакомиться с инфографикой, в которой отражена подробная схема построения пеших расчетов, механизированной колонны, а также даны исчерпывающие сведения об авиационной части парада на Красной площади.
Подобную информацию можно найти по каждому городу, где планируется провести парад Победы 24 июня. Кроме того, содержится информация о местах и времени проведения праздничных салютов по всей стране. В проекте также содержатся сведения о тренировках парадных расчетов, которые пройдут в Алабинском гарнизоне и на Красной площади.
По информации Минобороны, в военном параде в Москве примут участие более 13 тыс. военнослужащих, будут задействованы 234 единицы современной и исторической наземной военной техники. Зрители смогут увидеть боевые машины поддержки танков "Терминатор", самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-СМ", танки Т-90М и "Армата", зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", "Тор-М2" и С-400. Завершит парад проход над площадью 75 самолетов и вертолетов. В параде также примут участие представители 13 иностранных делегаций.
Всего в военных парадах по всей стране будут задействованы более 64 тыс. военнослужащий, 2,4 тыс. единиц гусеничной, автомобильной и авиационной техники, а также 20 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.
Видео дня. Бассейн в прицепе: блогер устроил заезд по городу
ТАСС: последние новости
"Бегут люди, говорят — война". Очевидцы — о нападении боевиков на Буденновск в 1995 году "Бегут люди, говорят — война". Очевидцы — о нападении боевиков на Буденновск в 1995 году Саудовская ПВО перехватила выпущенную хуситами баллистическую ракету Саудовская ПВО перехватила выпущенную хуситами баллистическую ракету В России разработают плавающий вариант ЗРК "Тор-М2" на колесном шасси В России разработают плавающий вариант ЗРК "Тор-М2" на колесном шасси
Комментарии
Армия , Войска , Министерство обороны , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Норкин показал предсмертную покупку жены
Норкин показал предсмертную покупку жены
Газовая бомба США: на Украине скандал из-за СПГ
Газовая бомба США: на Украине скандал из-за СПГ
Киев возмутился Испанией из-за Крыма
Киев возмутился Испанией из-за Крыма
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
51-летняя бабушка забеременела собственным внуком
51-летняя бабушка забеременела собственным внуком
Видео
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
00:24
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
Опубликовано видео пожара на Камчатке
02:06
Опубликовано видео пожара на Камчатке
Работающие в пустом парке тренажеры попали на видео
00:48
Работающие в пустом парке тренажеры попали на видео
Пьяная пассажирка разбила окно самолета и попала на видео
00:23
Пьяная пассажирка разбила окно самолета и попала на видео
Спасение тонувшего в Черном море туриста попало на видео
00:58
Спасение тонувшего в Черном море туриста попало на видео
Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео
00:37
Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео
В мире Происшествия
Собянин рассказал о новых отменах ограничений
01:35
Собянин рассказал о новых отменах ограничений
Новости Москвы
Жертва умершей Алены Верди сделала заявление
01:32
Жертва умершей Алены Верди сделала заявление
Происшествия
«Он пьет с детства»: коллеги о Ефремове
01:21
«Он пьет с детства»: коллеги о Ефремове
Общество
«Миша отделается очень легко»
00:39
«Миша отделается очень легко»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение