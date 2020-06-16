Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Израиль обвинили в поддержке армии Хафтара в Ливии 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Израиль обвинили в поддержке армии Хафтара
Фото: globallookpress.com
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) через территорию Израиля перебрасывали помощь вооруженным формированиям Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом пишет Anadolu.
Агентство утверждает, что ОАЭ поставляли противникам ливийских правительственных сил системы противовоздушной обороны (ПВО) израильского производства, а также координировали переговоры с «Моссадом» (политическая разведка Израиля) в Иордании и Египте для подготовки ливийских боевиков.
Авторы статьи приводят в качестве аргументов поддержки Израилем армии Хафтара публикации в мировых СМИ. Так, издание вспоминает материал лондонского новостного сайта Middle East Eye от 2017 года. В нем израильский эксперт по национальной безопасности Ричард Сильверштейн со ссылкой на источники в армии писал об авиаударах Израиля в Ливии. Он утверждал, что 25 августа 2015 года в Сирте израильская армия бомбила позиции террористов группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), чтобы помочь Хафтару захватить город. В статье Сильверштейна говорилось, что страна поддерживала фельдмаршала по принципу «друг моего друга, враг моего врага, мой друг».
Кроме того, журналисты приводят материалы о тайных переговорах между Хафтаром и «Моссадом» при посредничестве ОАЭ и отмечают, что опровержения этой информации так и не было.
Ранее, 10 июня, стало известно, что вице-премьер восточного правительства Ливии Абдель Салям аль-Бадри, соратником которого является ЛНА фельдмаршала Хафтара, попросил помощи у Израиля. Он подчеркнул, что у Ливии долгая история отношений с Израилем и государства никогда не были врагами.
В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. В настоящее время в стране наблюдается ситуация двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, на западе в Триполи — правительство национального согласия.
Видео дня. Бассейн в прицепе: блогер устроил заезд по городу
Последние новости
В России предложили сократить новогодние каникулы В России предложили сократить новогодние каникулы Возле границы Северной и Южной Кореи раздался взрыв Возле границы Северной и Южной Кореи раздался взрыв На границе Индии и Китая произошла вооруженная стычка На границе Индии и Китая произошла вооруженная стычка
Комментарии
Армия , Муаммар Каддафи , Исламское государство , Египет , Израиль , Иордания , Ливия , ОАЭ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
Крым решил проблему с водой
Крым решил проблему с водой
«Боевики заперли нас, а свои же нас расстреливали»
«Боевики заперли нас, а свои же нас расстреливали»
«Хотели что-то скрыть»: Кравец о похоронах Норкиной
«Хотели что-то скрыть»: Кравец о похоронах Норкиной
Помпео взбесило решение России
Помпео взбесило решение России
Видео
Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео
00:37
Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео
В мире Происшествия
Уснувшая в кроватке пьяная воспитательница детсада попала на видео
01:10
Уснувшая в кроватке пьяная воспитательница детсада попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео заявлений избившей в лифте внучку бабушки
00:43
Опубликовано видео заявлений избившей в лифте внучку бабушки
Происшествия
Последняя ссора Соколова с убитой аспиранткой попала на видео
00:37
Последняя ссора Соколова с убитой аспиранткой попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео перехвата самолетов НАТО Су-27 над Балтикой
00:50
Опубликовано видео перехвата самолетов НАТО Су-27 над Балтикой
Армия
Тимати назвал Собчак «животным» и попал на видео
02:31
Тимати назвал Собчак «животным» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео тренировки авиации перед парадом
01:12
Появилось видео тренировки авиации перед парадом
Армия
Массовые драки чеченцев во Франции попали на видео
01:01
Массовые драки чеченцев во Франции попали на видео
Происшествия
Нашелся новый «виновник» смертельного ДТП с Ефремовым
00:11
Нашелся новый «виновник» смертельного ДТП с Ефремовым
Происшествия
Опубликовано видео таинственной смерти Алены Верди
02:53
Опубликовано видео таинственной смерти Алены Верди
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение