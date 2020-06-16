Израиль обвинили в поддержке армии Хафтара

Агентство утверждает, что ОАЭ поставляли противникам ливийских правительственных сил системы противовоздушной обороны (ПВО) израильского производства, а также координировали переговоры с «Моссадом» (политическая разведка Израиля) в Иордании Египте для подготовки ливийских боевиков.

Авторы статьи приводят в качестве аргументов поддержки Израилем армии Хафтара публикации в мировых СМИ. Так, издание вспоминает материал лондонского новостного сайта Middle East Eye от 2017 года. В нем израильский эксперт по национальной безопасности Ричард Сильверштейн со ссылкой на источники в армии писал об авиаударах Израиля в Ливии. Он утверждал, что 25 августа 2015 года в Сирте израильская армия бомбила позиции террористов группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), чтобы помочь Хафтару захватить город. В статье Сильверштейна говорилось, что страна поддерживала фельдмаршала по принципу «друг моего друга, враг моего врага, мой друг».

Кроме того, журналисты приводят материалы о тайных переговорах между Хафтаром и «Моссадом» при посредничестве ОАЭ и отмечают, что опровержения этой информации так и не было.

Ранее, 10 июня, стало известно, что вице-премьер восточного правительства Ливии Абдель Салям аль-Бадри, соратником которого является ЛНА фельдмаршала Хафтара, попросил помощи у Израиля. Он подчеркнул, что у Ливии долгая история отношений с Израилем и государства никогда не были врагами.