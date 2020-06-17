Италия требует расследовать массовые захоронения в Ливии

Италия требует проведения независимого и гласного расследования в связи с обнаружением в районе ливийского города Тархуна массовых захоронений, говорится в специальном заявлении правительства, которое распространил во вторник вечером итальянский МИД

"Правительство Италии ошеломлено недавним обнаружением многочисленных массовых захоронений в районе Тархуна", — подчеркивается в заявлении.

"Италия требует начать независимое и гласное расследование с тем, чтобы ответственные были выявлены и наказаны. Италия призывает все стороны, вовлеченные в конфликт в Ливии, к полному уважению прав человека и международного гуманитарного права", — указывается в заявлении.

Ранее Правительство национального согласия (ПНС) Ливии заявило, что в Тархуне после отступления Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара якобы обнаружены массовые захоронения. Миссия ООН в Ливии уже призвала к расследованию этих фактов.

В Ливии продолжается противостояние между ПНС во главе с Файезом Сарраджем, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА под командованием Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне.

В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.