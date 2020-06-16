Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД КНР прокомментировал информацию о гибели индийских военных на границе с Китаем 

ТАСС и ещё 1 43 минуты назад
ПЕКИН, 16 июня. /ТАСС/. МИД КНР не располагает информацией о гибели офицера и двух солдат индийской армии в пограничном с китайской территорией районе. Об этом во вторник в ходе брифинга заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь, отвечая на просьбу прокомментировать данную информацию.
"Мне ничего не известно об этом", — заявил дипломат. Он также добавил, что в последнее время «Китай и Индия находятся в тесном контакте по дипломатическим и военным каналам». «6 июня состоялись консультации на высоком уровне между военнослужащими в приграничном районе, в ходе которых сторонам удалось достичь консенсуса».
Соблюдать консенсус
Вместе с тем, по словам дипломата, индийская сторона неоднократно нарушала линию фактического контроля для осуществления «противоправных действий, провокаций и атак на китайский персонал». «Это привело к серьезному конфликту между двумя сторонами», — отметил он. «Китай направил протест и сделал строгое представление индийской стороне», — указал Чжао Лицзянь.
"Мы призываем индийскую сторону соблюдать наш консенсус, регулировать действия военнослужащих в приграничных районах, не пересекать линию [фактического контроля]", — отметил дипломат
Ранее во вторник информационное агентство Рейтер со ссылкой на источники в индийской армии сообщило о гибели в приграничном с КНР районе одного офицера и двух солдат в результате «насильственного противостояния».
Ситуация на границе
Ситуация в пограничных районах союзной территории Ладакх обострилась после того, как в начале мая на одном из участков границы произошло несколько рукопашных схваток с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 военнослужащих с обеих сторон получили ранения.
По данным индийской космической разведки, в течение прошлого месяца Китай перебрасывал в приграничные районы Ладакха бронетехнику и наращивал численность военнослужащих. Индия также направила в этот регион дополнительно четыре батальона.
Индия заявляла, что китайские военнослужащие препятствуют нормальному патрулированию вдоль разделяющей две страны линии фактического контроля в Ладакхе и Сиккиме. Пекин в свою очередь утверждает, что эскалация напряженности между военными двух стран вызвана вторжением индийских солдат на китайскую территорию.
Видео дня. Бассейн в прицепе: блогер устроил заезд по городу
ТАСС: последние новости
Корвет "Алдар Цыденжапов" прибыл в Приморье для проведения испытаний Корвет "Алдар Цыденжапов" прибыл в Приморье для проведения испытаний "Бегут люди, говорят — война". Очевидцы — о нападении боевиков на Буденновск в 1995 году "Бегут люди, говорят — война". Очевидцы — о нападении боевиков на Буденновск в 1995 году Количество техники на параде Победы в Белогорске увеличат вдвое Количество техники на параде Победы в Белогорске увеличат вдвое
Комментарии
Армия , Азия , Конфликты , МИД , ИТАР-ТАСС , Reuters , Индия , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тактаров обвинил новых друзей Ефремова в трагедии
Тактаров обвинил новых друзей Ефремова в трагедии
Саудиты сбили баллистическую ракету
Саудиты сбили баллистическую ракету
Катер с людьми перевернулся у берегов Камчатки
Катер с людьми перевернулся у берегов Камчатки
Лидер Северной Кореи отправил послание Путину
Лидер Северной Кореи отправил послание Путину
Украина рассказала о мести за сбитый Ил-76
Украина рассказала о мести за сбитый Ил-76
Видео
Опубликовано видео заявлений избившей в лифте внучку бабушки
00:43
Опубликовано видео заявлений избившей в лифте внучку бабушки
Происшествия
Последняя ссора Соколова с убитой аспиранткой попала на видео
00:37
Последняя ссора Соколова с убитой аспиранткой попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео перехвата самолетов НАТО Су-27 над Балтикой
00:50
Опубликовано видео перехвата самолетов НАТО Су-27 над Балтикой
Армия
Тимати назвал Собчак «животным» и попал на видео
02:31
Тимати назвал Собчак «животным» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео тренировки авиации перед парадом
01:12
Появилось видео тренировки авиации перед парадом
Армия
Массовые драки чеченцев во Франции попали на видео
01:01
Массовые драки чеченцев во Франции попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео таинственной смерти Алены Верди
02:53
Опубликовано видео таинственной смерти Алены Верди
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы в сотрудников ДПС
02:32
Опубликовано видео стрельбы в сотрудников ДПС
Происшествия
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
00:15
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
01:28
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение