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Трое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем 

RT на русском и ещё 3 29 минут назад
Трех индийских военных убили на границе с Китаем
Фото: Reuters
Офицер и два солдата индийской армии были убиты в столкновении с китайскими военными в области Ладакх на севере страны.
Об этом сообщает ANI со ссылкой на заявление индийских военных.
Отмечается, что в долине Галван, «произошло ожесточенное противостояние, приведшее к жертвам».
Высокопоставленные военные обеих сторон в настоящее время встречаются на месте, чтобы разрядить обстановку на месте.
В мае Индия и Китай перебросили в Ладакх подразделения после стычек военных в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая.
Стычки в районе Ладакх происходили между китайской и индийской стороной неоднократно.
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Армия , Африка , Катастрофы , Оружие , Китай
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