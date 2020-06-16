Армии Китая и Индии вступили в военное противостояние 

Между военными Китая и Индии произошло ожесточенное противостояние. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил представитель индийской армии.

Китай и Индия , как сообщал «Рамблер», оспаривают территориальную принадлежность участка в Кашмире и индийском штате Аруначал-Прадеш. Границу между странами заменяет линия фактического контроля в регионе Ладакх.

В начале мая там, у реки Галван, военные Китая начали строительные работы. После этого между ними и военными Индии произошло несколько стычек в районе озера Пангонг Цо. После этого стороны перебросили ряд подразделений в Ладакх. 6 июня в ходе переговоров они договорились урегулировать ситуацию мирным путем.

«В долине Галван вчера вечером произошло ожесточенное противостояние, приведшее к жертвам», — сообщил сегодня представитель армии Индии.

По его словам, жертвами инцидента с индийской стороны стали один офицер и два солдата. Он не упомянул о числе погибших со стороны Китая, но сообщил, что в попытке разрядить обстановку высокопоставленные китайские и индийские военные сейчас проводят встречу.