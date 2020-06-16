Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Южнокорейские войска переведены в режим повышенной готовности 

RT на русском 1 час назад
Сеул перевел войска в режим повышенной готовности
Фото: Reuters
Вооружённые силы Южной Кореи были переведены в режим повышенной готовности.
Об этом сообщает Рёнхап.
Уточняется, что военнослужащие готовы к возможным случайным столкновениям вблизи пограничных с КНДР районов.
Как указывает агентство, вместе с этим армия Южной Кореи усилила наблюдение за КНДР.
Соответствующие действия были предприняты после того, как Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон.
Ранее сообщалось, что КНДР приняла решение о прекращении работы коммуникационных линий с Южной Кореей, заявив, что Пхеньяну больше нечего обсуждать с Сеулом за столом переговоров.
Позднее стало известно, что КНДР изучает возможность введения войск в демилитаризованные в соответствии с межкорейскими соглашениями зоны.
Видео дня. Бассейн в прицепе: блогер устроил заезд по городу
RT на русском: последние новости
Трое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем Трое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем На Ставрополье почтили память погибших при теракте в Будённовске На Ставрополье почтили память погибших при теракте в Будённовске Ветеран рассказал о важности парада Победы Ветеран рассказал о важности парада Победы
Армия , КНДР , Южная Корея
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленского просят «взорвать» Москву
Зеленского просят «взорвать» Москву
Макрон может уйти?
Макрон может уйти?
«Не надо „бодаться“: Мясников поспорил с ВОЗ
«Не надо „бодаться“: Мясников поспорил с ВОЗ
Появились данные об укрывшемся в Венесуэле Хафтаре
Появились данные об укрывшемся в Венесуэле Хафтаре
«НАТО надула очередной мыльный пузырь»
«НАТО надула очередной мыльный пузырь»
Видео
Опубликовано видео заявлений избившей в лифте внучку бабушки
00:43
Опубликовано видео заявлений избившей в лифте внучку бабушки
Происшествия
Последняя ссора Соколова с убитой аспиранткой попала на видео
00:37
Последняя ссора Соколова с убитой аспиранткой попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео перехвата самолетов НАТО Су-27 над Балтикой
00:50
Опубликовано видео перехвата самолетов НАТО Су-27 над Балтикой
Армия
Тимати назвал Собчак «животным» и попал на видео
02:31
Тимати назвал Собчак «животным» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео тренировки авиации перед парадом
01:12
Появилось видео тренировки авиации перед парадом
Армия
Массовые драки чеченцев во Франции попали на видео
01:01
Массовые драки чеченцев во Франции попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео таинственной смерти Алены Верди
02:53
Опубликовано видео таинственной смерти Алены Верди
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы в сотрудников ДПС
02:32
Опубликовано видео стрельбы в сотрудников ДПС
Происшествия
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
00:15
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
01:28
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение