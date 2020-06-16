Сеул перевел войска в режим повышенной готовности

Вооружённые силы Южной Кореи были переведены в режим повышенной готовности.
Об этом сообщает Рёнхап.
Уточняется, что военнослужащие готовы к возможным случайным столкновениям вблизи пограничных с КНДР районов.
Как указывает агентство, вместе с этим армия Южной Кореи усилила наблюдение за КНДР.
Соответствующие действия были предприняты после того, как Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон.
Ранее сообщалось, что КНДР приняла решение о прекращении работы коммуникационных линий с Южной Кореей, заявив, что Пхеньяну больше нечего обсуждать с Сеулом за столом переговоров.
Позднее стало известно, что КНДР изучает возможность введения войск в демилитаризованные в соответствии с межкорейскими соглашениями зоны.