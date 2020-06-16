Как писал «Рамблер», 16 июня военные КНДР взорвали межкорейский офис связи в приграничном городе Кэсон.

На прошлой неделе Северная Корея впервые с 2018 года прекратила все контакты с Южной Кореей из-за листовок с критикой Пхеньяна, которые сбежавшие из КНДР люди переправляют через границу с помощью воздушных шариков. В Пхеньяне пообещали «уничтожить все возможные способы связи» с Сеулом.

Офис, который взорвали 16 июня, был открыт в 2