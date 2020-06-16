Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Южная Корея подняла войска из-за устроенного КНДР взрыва 

Мария Иванова 8 минут назад
Южная Корея перевела войска в режим повышенной готовности после устроенного КНДР взрыва. Об этом сообщает Yonhap.
Как писал «Рамблер», 16 июня военные КНДР взорвали межкорейский офис связи в приграничном городе Кэсон.
На прошлой неделе Северная Корея впервые с 2018 года прекратила все контакты с Южной Кореей из-за листовок с критикой Пхеньяна, которые сбежавшие из КНДР люди переправляют через границу с помощью воздушных шариков. В Пхеньяне пообещали «уничтожить все возможные способы связи» с Сеулом.
Офис, который взорвали 16 июня, был открыт в 2
Армия , Видео , КНДР , Южная Корея
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Четыре россиянина погибли при спасении тонущего подростка
Четыре россиянина погибли при спасении тонущего подростка
СМИ предсказали масштабную войну с Россией и Венгрией
СМИ предсказали масштабную войну с Россией и Венгрией
Помпео взбесило решение России
Помпео взбесило решение России
«Русский ответ США и НАТО на Балтике»
«Русский ответ США и НАТО на Балтике»
Видео
Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео
00:37
Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео
В мире Происшествия
Уснувшая в кроватке пьяная воспитательница детсада попала на видео
01:10
Уснувшая в кроватке пьяная воспитательница детсада попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео заявлений избившей в лифте внучку бабушки
00:43
Опубликовано видео заявлений избившей в лифте внучку бабушки
Происшествия
Последняя ссора Соколова с убитой аспиранткой попала на видео
00:37
Последняя ссора Соколова с убитой аспиранткой попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео перехвата самолетов НАТО Су-27 над Балтикой
00:50
Опубликовано видео перехвата самолетов НАТО Су-27 над Балтикой
Армия
Тимати назвал Собчак «животным» и попал на видео
02:31
Тимати назвал Собчак «животным» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео тренировки авиации перед парадом
01:12
Появилось видео тренировки авиации перед парадом
Армия
Массовые драки чеченцев во Франции попали на видео
01:01
Массовые драки чеченцев во Франции попали на видео
Происшествия
Нашелся новый «виновник» смертельного ДТП с Ефремовым
00:11
Нашелся новый «виновник» смертельного ДТП с Ефремовым
Происшествия
Опубликовано видео таинственной смерти Алены Верди
02:53
Опубликовано видео таинственной смерти Алены Верди
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение