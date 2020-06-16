Новую «умную» авиабомбу испытали в США 

США успешно прошли испытания авиабомбы GBU-53/B Stormbreaker. Ранее ее поставки были отложены из-за ряда выявленных технических проблем.

Об этом сообщает The Drive со ссылкой на заявление корпорации Raytheon. Известно, что испытания прошли 15 июня, но на этом конкретика заканчивается. Оружием планируется оснастить самолеты F-15E Strike Eagle и F-35.

Руководитель проекта StormBreaker в корпорации Raytheon Кристи Стагг рассказала, что эта авиабомба — единственное оружие, которое позволяет пилотам поражать движущиеся цели в условиях плохой видимости из-за погоды, задымления или большого количества пыли. Это обеспечивается за счет многорежимной системы наведения — для поиска цели боеприпас может использовать инфракрасную головку самонаведения, активную радиолокационную головку самонаведения миллиметрового диапазона или лазерную систему наведения полуактивного типа.

Кроме того, оружие оснащено инерциальной навигационной системой. Бомба достаточно компактна: к примеру, F-15E сможет нести до 28 таких бомб.

Однако неизвестно, когда бомба будет принята на вооружение. По данным издания, это произойдет не раньше августа этого года. Испытания 2018-2019 года при 56 выполненных сценариях показали 11 неудач, 8 из которых были связаны с проблемами программного обеспечения. Есть вероятность, что придется переделать все бомбы, которые произведены на данный момент.

Производство новых партий GBU-53/B возобновится не ранее следующего месяца. Еще одной проблемой стало несовершенство устройств, которые складывают и удерживают крылья авиабомбы. Вибрации самолета во время полета приводили к поломке этих элементов. Особенно опасен этот недостаток для F-35: оружие располагается во внутреннем отсеке самолета, поломка может привести к серьезным последствиям.