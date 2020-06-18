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Ракеты упали около посольства США в Ираке

Газета.Ruиещё 10
56 минут назад
Комментарии6
Четыре ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада около посольства США, сообщает телеканал Al-Arabiya.
Ракеты упали около посольства США в Ираке
Фото: ReutersReuters
По данным телеканала, взрывы были слышны в центре иракской столицы в "зеленой зоне".
В настоящее время над "зеленой зоной" кружат вертолеты, указано в сообщении. Информация о пострадавших и нанесенном ущербе не приводится.
Комментарии6
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