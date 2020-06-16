Опубликовано видео перехвата самолетов НАТО Су-27 над Балтикой 

Российские истребители Су-27 морской авиации были подняты в небо над Балтикой для перехвата бомбардировщиков ВВС США. Иностранные самолеты-разведчики и стратегические американские бомбардировщики B-52H были зафиксированы над нейтральными водами Балтийского моря. Самолеты НАТО проводили учебные полеты в рамках учений Baltops 2020.
В Министерстве обороны России сообщили, что на значительном удалении от государственной границы нашей страны самолеты иностранных государств сопровождались радиолокационными средствами контроля, а для их перехвата в небо были подняты истребители морской авиации Балтийского флота.