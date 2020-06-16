Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео перехвата самолетов НАТО Су-27 над Балтикой 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Российские истребители Су-27 морской авиации были подняты в небо над Балтикой для перехвата бомбардировщиков ВВС США. Иностранные самолеты-разведчики и стратегические американские бомбардировщики B-52H были зафиксированы над нейтральными водами Балтийского моря. Самолеты НАТО проводили учебные полеты в рамках учений Baltops 2020.
В Министерстве обороны России сообщили, что на значительном удалении от государственной границы нашей страны самолеты иностранных государств сопровождались радиолокационными средствами контроля, а для их перехвата в небо были подняты истребители морской авиации Балтийского флота.
Армия , Видео , Министерство обороны , НАТО , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Избившая ребенка в лифте сделала заявление
Избившая ребенка в лифте сделала заявление
Соловьев призвал молчать «Современник» в деле Ефремова
Соловьев призвал молчать «Современник» в деле Ефремова
Адвокат Ефремова: Он в «тяжелом состоянии» после ДТП
Адвокат Ефремова: Он в «тяжелом состоянии» после ДТП
В США демонстранты устроили стрельбу
В США демонстранты устроили стрельбу
Перехват бомбардировщиков B-52H сняли на видео
Перехват бомбардировщиков B-52H сняли на видео
Видео
Последняя ссора Соколова с убитой аспиранткой попала на видео
00:37
Последняя ссора Соколова с убитой аспиранткой попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео перехвата самолетов НАТО Су-27 над Балтикой
00:50
Опубликовано видео перехвата самолетов НАТО Су-27 над Балтикой
Армия
Тимати назвал Собчак «животным» и попал на видео
02:31
Тимати назвал Собчак «животным» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео тренировки авиации перед парадом
01:12
Появилось видео тренировки авиации перед парадом
Армия
Массовые драки чеченцев во Франции попали на видео
01:01
Массовые драки чеченцев во Франции попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео таинственной смерти Алены Верди
02:53
Опубликовано видео таинственной смерти Алены Верди
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы в сотрудников ДПС
02:32
Опубликовано видео стрельбы в сотрудников ДПС
Происшествия
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
00:15
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
01:28
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
Нападение на инкассаторов в Санкт-Петербурге попало на видео
00:40
Нападение на инкассаторов в Санкт-Петербурге попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение